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На Ставрополье пятеро детей отравились неизвестным веществом в школе
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РИА Новости

На Ставрополье пятеро детей отравились неизвестным веществом в школе

14:05 21.02.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
ПЯТИГОРСК, 21 фев - РИА Новости. Пятеро детей отравились неизвестным веществом в школе в Ставропольском крае, двое из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"На телефон единой дежурной диспетчерской службы по городу Михайловску в пятницу утром поступил вызов в школу №18 поселка Дёмино. Поводом к вызову стало подозрение на отравление неизвестным веществом пятерых подростков", - отметили в ведомстве.
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По данным минздрава, на место происшествия выехали бригады скорой медицинской помощи из Михайловска и Ставрополя.
"Все дети были осмотрены медиками, которые зафиксировали жалобы на головную боль, головокружение, отмечалось повышение давления. В реанимации и интенсивной терапии не нуждались. Состояние расценивалось как средне-тяжелое и удовлетворительное. Двое подростков госпитализированы в больницу краевого центра", - добавили в минздраве.
Врачи оценивают состояние детей как средней степени тяжести, стабильное, их жизни ничто не угрожает, вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, подчеркивает министерство.
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СтавропольМихайловскПроисшествия
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