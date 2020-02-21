На Ставрополье пятеро детей отравились неизвестным веществом в школе

"На телефон единой дежурной диспетчерской службы по городу Михайловску в пятницу утром поступил вызов в школу №18 поселка Дёмино. Поводом к вызову стало подозрение на отравление неизвестным веществом пятерых подростков", - отметили в ведомстве.

По данным минздрава, на место происшествия выехали бригады скорой медицинской помощи из Михайловска и Ставрополя.

"Все дети были осмотрены медиками, которые зафиксировали жалобы на головную боль, головокружение, отмечалось повышение давления. В реанимации и интенсивной терапии не нуждались. Состояние расценивалось как средне-тяжелое и удовлетворительное. Двое подростков госпитализированы в больницу краевого центра", - добавили в минздраве.