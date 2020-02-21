На модной неделе в Милане состоялся показ в стиле Марии-Антуанетты

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Милане состоялся показ осенне-зимней коллекции бренда Moschino. Креативный директор Джереми Скотт выбрал темой стиль французской королевы Марии-Антуанетты, правящей во второй половине XVIII века.

Сестры Хадид, Кайя Гербер и другие супермодели прошлись в изысканных платьях, напоминающих кукольные. Некоторые зрители сравнили эти образы с пирожными из-за объемных юбок и пастельных цветов.

© AP Photo / Domenico Stinellis Показ Moschino Осень-Зима 2020/2021 © AP Photo / Domenico Stinellis Показ Moschino Осень-Зима 2020/2021

В шоу приняла участие и Ирина Шейк. Она представила черное платье и длинные ботфорты на шнуровке. Образ дополнили массивные аксессуары: ожерелья и серьги.

Огромные разноцветные прически в стиле рококо стали главной "изюминкой" шоу. Именно в таких париках ходили модницы в XVIII веке.

© AP Photo / Domenico Stinellis Показ Moschino Осень-Зима 2020/2021 © AP Photo / Domenico Stinellis Показ Moschino Осень-Зима 2020/2021

Рюши, манжеты и бантики сочетали с косухами, денимом, приталенными жакетами и красочными боди.

© AP Photo / Domenico Stinellis Показ Moschino Осень-Зима 2020/2021 © AP Photo / Domenico Stinellis Показ Moschino Осень-Зима 2020/2021