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2020-02-21T23:02+0300
https://ria.ru/20200221/1565055903.html
На модной неделе в Милане состоялся показ в стиле Марии-Антуанетты
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РИА Новости

На модной неделе в Милане состоялся показ в стиле Марии-Антуанетты

23:02 21.02.2020
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© AP Photo / Domenico StinellisПоказ Moschino Осень-Зима 2020/2021
Показ Moschino Осень-Зима 2020/2021
© AP Photo / Domenico Stinellis
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Милане состоялся показ осенне-зимней коллекции бренда Moschino. Креативный директор Джереми Скотт выбрал темой стиль французской королевы Марии-Антуанетты, правящей во второй половине XVIII века.
Сестры Хадид, Кайя Гербер и другие супермодели прошлись в изысканных платьях, напоминающих кукольные. Некоторые зрители сравнили эти образы с пирожными из-за объемных юбок и пастельных цветов.
© AP Photo / Domenico StinellisПоказ Moschino Осень-Зима 2020/2021
Показ Moschino Осень-Зима 2020/2021
© AP Photo / Domenico Stinellis
Показ Moschino Осень-Зима 2020/2021
В шоу приняла участие и Ирина Шейк. Она представила черное платье и длинные ботфорты на шнуровке. Образ дополнили массивные аксессуары: ожерелья и серьги.
Огромные разноцветные прически в стиле рококо стали главной "изюминкой" шоу. Именно в таких париках ходили модницы в XVIII веке.
© AP Photo / Domenico StinellisПоказ Moschino Осень-Зима 2020/2021
Показ Moschino Осень-Зима 2020/2021
© AP Photo / Domenico Stinellis
Показ Moschino Осень-Зима 2020/2021
Рюши, манжеты и бантики сочетали с косухами, денимом, приталенными жакетами и красочными боди.
© AP Photo / Domenico StinellisПоказ Moschino Осень-Зима 2020/2021
Показ Moschino Осень-Зима 2020/2021
© AP Photo / Domenico Stinellis
Показ Moschino Осень-Зима 2020/2021
"Если бы французская королева жила в наше время, то наверняка носила эти вещи", — уверена журналистка из New York Post.
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