В РПЦ предупредили власти Черногории о последствиях закона о церквях

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Русская православная церковь полностью поддерживает Сербскую церковь в ее борьбе за сохранение своих святынь в Черногории, возмущение православного народа законом о религиозных объединениях можно понять, заявил в пятницу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Каждое воскресенье и четверг во многих городах Черногории проходят массовые шествия и молебны верующих против закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ). Черногорская полиция не обнародует общее число участников или данные по регионам. По оценкам оппозиции, в последних мирных шествиях и молебнах участвовали около 200 тысяч человек при населении страны около 630 тысяч человек.

"Прежде всего, я хотел бы от имени святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и от всей полноты Русской православной церкви выразить полную, всестороннюю и безоговорочную поддержку Сербской православной церкви в ее борьбе за свои святыни в Черногории", - сказал митрополит Иларион в интервью белградской газете "Вечерние новости", полный текст которого публикует в пятницу сайт ОВЦС.

Как отметил архиерей, нынешние события в Черногории очень похожи на происходившее в Украине, "прежде всего, тем, что светский руководитель решился рулить церковными делами". По его словам, принятый недавно в Черногории закон о свободе вероисповеданий открывает "очень широкое пространство для произвола светских чиновников".

"Вся церковная собственность, построенная до 1918 года, согласно закону, должна перейти в руки государства, а некий компетентный государственный орган будет решать, кому передать эту собственность. Это, конечно же, прямое вмешательство государства в дела Церкви. Принятый закон открывает возможность изымать у Церкви храмы и передавать кому угодно - раскольникам, инославным христианам, и Церковь должна будет потом судиться с властями за свое достояние", - сказал митрополит.

Он добавил, что возмущение народа можно понять. "Я хотел бы предупредить власти Черногории, что нельзя идти против собственного народа – он этого не простит", - заключил митрополит Иларион.