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Религия и мировоззрение
2020-02-21T14:01+0300
https://ria.ru/20200221/1565055831.html
В РПЦ предупредили власти Черногории о последствиях закона о церквях
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564181543_0:0:2990:1682_1036x0_80_0_0_d203f32b1e9f627a9dc643dd664f4a4e.jpg
РИА Новости

В РПЦ предупредили власти Черногории о последствиях закона о церквях

14:01 21.02.2020
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© РИА Новости / Даниил Африн / Перейти в фотобанкСбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
© РИА Новости / Даниил Африн
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Русская православная церковь полностью поддерживает Сербскую церковь в ее борьбе за сохранение своих святынь в Черногории, возмущение православного народа законом о религиозных объединениях можно понять, заявил в пятницу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Каждое воскресенье и четверг во многих городах Черногории проходят массовые шествия и молебны верующих против закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ). Черногорская полиция не обнародует общее число участников или данные по регионам. По оценкам оппозиции, в последних мирных шествиях и молебнах участвовали около 200 тысяч человек при населении страны около 630 тысяч человек.
"Прежде всего, я хотел бы от имени святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и от всей полноты Русской православной церкви выразить полную, всестороннюю и безоговорочную поддержку Сербской православной церкви в ее борьбе за свои святыни в Черногории", - сказал митрополит Иларион в интервью белградской газете "Вечерние новости", полный текст которого публикует в пятницу сайт ОВЦС.
Как отметил архиерей, нынешние события в Черногории очень похожи на происходившее в Украине, "прежде всего, тем, что светский руководитель решился рулить церковными делами". По его словам, принятый недавно в Черногории закон о свободе вероисповеданий открывает "очень широкое пространство для произвола светских чиновников".
Фундамент храма Александра Невского на острове Святой Стефан в Черногории
30 декабря 2019, 10:08Религия и мировоззрение
РПЦ предупредила о последствиях принятия в Черногории закона о церквях
"Вся церковная собственность, построенная до 1918 года, согласно закону, должна перейти в руки государства, а некий компетентный государственный орган будет решать, кому передать эту собственность. Это, конечно же, прямое вмешательство государства в дела Церкви. Принятый закон открывает возможность изымать у Церкви храмы и передавать кому угодно - раскольникам, инославным христианам, и Церковь должна будет потом судиться с властями за свое достояние", - сказал митрополит.
Он добавил, что возмущение народа можно понять. "Я хотел бы предупредить власти Черногории, что нельзя идти против собственного народа – он этого не простит", - заключил митрополит Иларион.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Синод Русской церкви призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаЧерногория
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