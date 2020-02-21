Власти Крыма прокомментировали уход BlaBlaCar с полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Уход сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar из Крыма не несет потерь региону, так как существует множество альтернативных платформ, заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Ранее сообщалось, что BlaBlaCar перестал работать на территории Крыма в соответствии с ограничительными мерами Европейского союза. При этом сервис принес извинения за доставленные неудобства.
"Здесь уместна пословица "Отряд не заметил потери бойца". Сервис BlaBlaCar из-за своей недальновидности потерял шанс развиваться, потому что Крым является одним из популярнейших направлений для поездок. Для Крыма же уход BlaBlaCar не несет никаких потерь, подобных систем поиска огромное количество", - сказал РИА Новости Черняк.
По его мнению, BlaBlaCar еще пожалеет о своем решении прекратить работу на территории Крыма.
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