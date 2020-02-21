Власти Крыма прокомментировали уход BlaBlaCar с полуострова

"Здесь уместна пословица "Отряд не заметил потери бойца". Сервис BlaBlaCar из-за своей недальновидности потерял шанс развиваться, потому что Крым является одним из популярнейших направлений для поездок. Для Крыма же уход BlaBlaCar не несет никаких потерь, подобных систем поиска огромное количество", - сказал РИА Новости Черняк.