Песков прокомментировал расследование убийства Немцова

"У нас есть наше законодательство. По нашему законодательству расследованием занимаются следственные органы России. И никакие международные расследования на территории Российской Федерации проводиться не могут и не должны", - сказал Песков, отвечая на вопрос об интересе ОБСЕ и документах, которые они запрашивали.