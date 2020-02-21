Песков прокомментировал расследование убийства Немцова

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
"У нас есть наше законодательство. По нашему законодательству расследованием занимаются следственные органы России. И никакие международные расследования на территории Российской Федерации проводиться не могут и не должны", - сказал Песков, отвечая на вопрос об интересе ОБСЕ и документах, которые они запрашивали.
Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Суд приговорил пятерых участников убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву - 19 лет, его брату Шадиду - 16 лет, Тамерлану Эскерханову - 14 лет, Хамзату Бахаеву - 11 лет. Роль Эскерханова, как установил суд, заключалась в слежке за политиком.
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