Турция создала в Антарктике станцию спутниковой навигации

Указатель на российской антарктической станции "Беллинсгаузен" на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде. Архивное фото

Указатель на российской антарктической станции "Беллинсгаузен" на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Турецкие специалисты открыли в Турецкие специалисты открыли в Антарктике базовую станцию спутниковой навигации GNSS, сообщил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

"В рамках четвертой турецкой научной экспедиции в Антарктику создана базовая станция спутниковой навигации GNSS. Группа специалистов Главного управления картографии Турции построила первую базовую GNSS станцию Турции за рубежом", - передает слова Варанка агентство Anadolu

По словам министра, 24 участника экспедиции ведут работы над 15 проектами в сфере геологии, биологии и океанологии.

Экспедиция проводится под патронажем администрации президента Турции и министерства промышленности и технологий. Координирует работу экспедиции Совет Турции по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK).

Станция спутниковой навигации функционирует на острове Дисмал, в 73 километрах от острова Хорсшу, где расположен временный турецкий научный лагерь.