Турция создала в Антарктике станцию спутниковой навигации

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Турецкие специалисты открыли в Антарктике базовую станцию спутниковой навигации GNSS, сообщил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.
"В рамках четвертой турецкой научной экспедиции в Антарктику создана базовая станция спутниковой навигации GNSS. Группа специалистов Главного управления картографии Турции построила первую базовую GNSS станцию Турции за рубежом", - передает слова Варанка агентство Anadolu.
По словам министра, 24 участника экспедиции ведут работы над 15 проектами в сфере геологии, биологии и океанологии.
Экспедиция проводится под патронажем администрации президента Турции и министерства промышленности и технологий. Координирует работу экспедиции Совет Турции по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK).
Станция спутниковой навигации функционирует на острове Дисмал, в 73 километрах от острова Хорсшу, где расположен временный турецкий научный лагерь.
GNSS-станция способна отслеживать изменения местоположения айсбергов и передавать фотографии поверхности Антарктики. Станция способна обрабатывать данные таких глобальных навигационных систем, как GPS, GLONASS, GALILEO.