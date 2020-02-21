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РИА Наука
2020-02-21T13:50+0300
https://ria.ru/20200221/1565054956.html
Турция создала в Антарктике станцию спутниковой навигации
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564754916_0:204:2300:1498_1036x0_80_0_0_fa22b7bd5720d7da9a1343e7d93338b1.jpg
РИА Новости

Турция создала в Антарктике станцию спутниковой навигации

13:50 21.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУказатель на российской антарктической станции "Беллинсгаузен" на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде
Указатель на российской антарктической станции Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Указатель на российской антарктической станции "Беллинсгаузен" на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Турецкие специалисты открыли в Антарктике базовую станцию спутниковой навигации GNSS, сообщил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.
"В рамках четвертой турецкой научной экспедиции в Антарктику создана базовая станция спутниковой навигации GNSS. Группа специалистов Главного управления картографии Турции построила первую базовую GNSS станцию Турции за рубежом", - передает слова Варанка агентство Anadolu.
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По словам министра, 24 участника экспедиции ведут работы над 15 проектами в сфере геологии, биологии и океанологии.
Экспедиция проводится под патронажем администрации президента Турции и министерства промышленности и технологий. Координирует работу экспедиции Совет Турции по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK).
Станция спутниковой навигации функционирует на острове Дисмал, в 73 километрах от острова Хорсшу, где расположен временный турецкий научный лагерь.
GNSS-станция способна отслеживать изменения местоположения айсбергов и передавать фотографии поверхности Антарктики. Станция способна обрабатывать данные таких глобальных навигационных систем, как GPS, GLONASS, GALILEO.
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РИА НаукаТурцияАнтарктида
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