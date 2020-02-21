Погода в Москве обновила очередной рекорд тепла

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Температура воздуха в Москве в пятницу установила новый рекорд для 21 февраля и может стать рекордной в целом для февраля за всю историю метеонаблюдений, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

"Рекорд сегодняшнего дня уже случился, он уже обновлен. Сегодня он составлял 5,1 градуса, а в 11 часов температура уже достигла значения 6,3",- сказала Позднякова.

Она также добавила, что температура сегодняшнего дня претендует на рекорд самой высокой температуры для февраля за всю историю метеонаблюдений.

"Сегодня температура так быстро повышается, и условия такие, что у нас сегодня может быть перекрыт не только рекорд суточный для 21 числа, но и температура может оказаться самой высокой для февраля в целом за историю метеонаблюдений. Этот рекорд составляет плюс 8,3, он наблюдался 27 февраля 1989 года",- сказала Позднякова.

По ее словам, если даже и не будет обновлен этот рекорд, то сегодняшняя температура займет второе место после этого максимума.

"В 13 часов температура в Москве была 7,5 градуса. Даже если она будет повышаться на 0,3 до 15 часов, она приблизится к рекордному значению",- сказала Позднякова.