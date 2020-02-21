Полиция отпустила почти всех задержанных в беспорядках под Полтавой

"Полиция Полтавской области сообщает, вчера, 20 февраля, 24 наиболее агрессивных лица были изъяты из толпы и доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один находится под стражей", - сообщила пресс-служба в Facebook.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.