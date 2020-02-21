Полиция отпустила почти всех задержанных в беспорядках под Полтавой

КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Полиция отпустила 23 из 24 задержанных в ходе беспорядков в Новых Санжарах в Полтавской области, сообщила в пятницу пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. В МВД заявили, что все попытки помешать размещению прилетевших из Китая будут пресечены. После столкновений за медпомощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. По данному факту возбуждено уголовное дело.
"Полиция Полтавской области сообщает, вчера, 20 февраля, 24 наиболее агрессивных лица были изъяты из толпы и доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один находится под стражей", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Следственные действия продолжаются.
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