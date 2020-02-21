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В ВКС могут появиться авиаподразделения нового типа, заявили в Госдуме
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РИА Новости

В ВКС могут появиться авиаподразделения нового типа, заявили в Госдуме

13:45 21.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМногофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В российских Воздушно-космических силах могут появиться подразделения нового типа, в которых пилотируемые, беспилотные и опционально-пилотируемые машины будут работать в едином строю, сказал РИА Новости депутат Госдумы, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.
Ранее в пресс-службе корпорации "МиГ" РИА Новости сообщили, что новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме, соответствующая технология уже создана.
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"Инновационные разработки отечественных конструкторских бюро, направленные на автоматизацию работы авиационной техники – это мировой тренд, в котором наша страна сегодня занимает лидирующие позиции. Интеллект военных самолетов становится все более совершенным, что, безусловно, ведет нас к созданию боевых подразделений нового типа – в которых пилотируемые, беспилотные и опционально-пилотируемые машины работают в едином сетецентрическом комплексе", – прокомментировал Гутенев новую разработку корпорации "МиГ".
По его словам, внедрение технологии автоматической посадки на военной авиационной технике российского производства позволит существенно повысить ее боевой потенциал и конкурентоспособность на рынке.

Технические характеристики МиГ-35

МиГ-35 оснащается новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. Полностью унифицирован одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям.
Новейшее бортовое оборудование в сочетании с высокоточным вооружением позволяют истребителю МиГ-35 решать широкий спектр задач: завоевание господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений; перехват современных средств воздушного нападения; нанесение ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях; ведение воздушной разведки с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств; участие в групповых действиях и выполнение функции воздушного пункта управления авиационными группами.
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Экипаж самолета - один или два человека, максимальный взлетный вес – 24 500 кг, максимальная внешняя нагрузка – 6 500 кг, максимальная тяга – до 18 000 кгс, максимальная скорость – 2 100 км/ч, практический потолок – 16 000 м, максимальная эксплуатационная перегрузка – 9G, максимальная дальность полета – 3 000 км.
На девяти точках внешней подвески МиГ-35 может нести широкий спектр вооружений. Это управляемые ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, ракеты класса "воздух-поверхность", предназначенные для поражения наземных (надводных) целей, корректируемые авиационные бомбы, неуправляемые ракеты, авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 кг. Кроме того, на истребителе установлена встроенная автоматическая 30-мм пушка.
В конце 2019 года генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости сообщал, что создается новый экспортный вариант истребителя МиГ-35 с обновленной кабиной. Эта версия отличается измененной геометрией планера и обновленной системой бортового радиолокационного оборудования. Комплектация предусматривает оснащение радаром с активной фазированной решеткой (АФАР), способным захватывать и сопровождать до 30 воздушных целей одновременно.
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Воздушно-космические силы РоссииВладимир ГутеневМиГ-35Госдума РФОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Юрий СлюсарьРоссияБезопасность
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