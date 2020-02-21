BlaBlaCar перестал оказывать услуги в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Сервис поиска попутчиков Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar сообщил, что перестал оказывать услуги на территории Крыма

Как пояснили РИА Новости в техподдержке, решение связано "с ограничительными мерами Европейского союза", и принесли извинения за доставленные неудобства.

В сервисе отметили, что перестали работать в Крыму недавно, по данным пользователей соцсетей, это произошло 12 февраля.

Сейчас при попытке ввести в поиске название населенных пунктов полуострова, сайт выдает: "К сожалению, сервис недоступен в этом регионе".

Комментируя ситуацию, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов республики Анатолий Цуркин заявил, что прекращение работы BlaBlaCar ожидаемо.

"Это была функция, которой пользовались крымчане, так же как сервисом онлайн-заказа "Яндекс.Такси", который работал в 2014 и 2015 годах, пусть машин было немного, но доступность была. Сегодня "Яндекс.Такси" и ряд других предложений в связи с санкциями не работают. Теперь эта картина коснулась услуг BlaBlaCar, которым пользовалось большое количество людей", — сказал РИА Новости Цуркин.

По его словам, BlaBlaCar был удобным сервисом, но не гарантировал безопасность.

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил РИА Новости, что уход сервиса не повредит региону, так как подобных платформ "огромное количество".

"Здесь уместна пословица "отряд не заметил потери бойца". Сервис BlaBlaCar из-за своей недальновидности потерял шанс развиваться, потому что Крым является одним из популярнейших направлений для поездок", — сказал Черняк.