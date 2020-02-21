В Иране зафиксировали 13 новых случаев заражения коронавирусом

ТЕГЕРАН, 21 фев - РИА Новости. Минздрав Ирана зафиксировал ещё 13 случаев заражения коронавирусом в стране, сообщил официальный представитель ведомства Киануш Джаханпур.
Таким образом, общее число зафиксированных случаев достигло 18, из которых два - с детальным исходом.
"По итогам проведенной проверки на сегодняшний день, по-видимому, 13 новых случаев заражения", - говорится в заявлении Джаханпура.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
По его словам, большинство новых больных либо являются жителями Кума (место паломничества мусульман-шиитов, в том числе из-за рубежа), где впервые был зафиксирован вирус, либо были там в течение последних дней или недель. Так, из 13 заражённых семь находятся в Куме, вирус дошел до Тегерана - четверо в столице, ещё двое в провинции Гилян.
Накануне руководитель Университета медицинских наук Кума Мохаммад Реза Гадир сообщил РИА Новости, что ситуация с распространением коронавируса в Иране некритична, поводов для беспокойства нет.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Подтвержденное количество зараженных в Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались. За сутки зафиксировано 889 новых случаев - вдвое больше, чем днем ранее. Ещё в 26 странах выявлены больше 1 тысячи случаев заражения.