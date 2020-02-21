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В Иране зафиксировали 13 новых случаев заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Иране зафиксировали 13 новых случаев заражения коронавирусом

13:41 21.02.2020 (обновлено: 13:51 21.02.2020)
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных медицинских масках
Люди в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных медицинских масках. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 фев - РИА Новости. Минздрав Ирана зафиксировал ещё 13 случаев заражения коронавирусом в стране, сообщил официальный представитель ведомства Киануш Джаханпур.
Таким образом, общее число зафиксированных случаев достигло 18, из которых два - с детальным исходом.
"По итогам проведенной проверки на сегодняшний день, по-видимому, 13 новых случаев заражения", - говорится в заявлении Джаханпура.
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По его словам, большинство новых больных либо являются жителями Кума (место паломничества мусульман-шиитов, в том числе из-за рубежа), где впервые был зафиксирован вирус, либо были там в течение последних дней или недель. Так, из 13 заражённых семь находятся в Куме, вирус дошел до Тегерана - четверо в столице, ещё двое в провинции Гилян.
Накануне руководитель Университета медицинских наук Кума Мохаммад Реза Гадир сообщил РИА Новости, что ситуация с распространением коронавируса в Иране некритична, поводов для беспокойства нет.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Подтвержденное количество зараженных в Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались. За сутки зафиксировано 889 новых случаев - вдвое больше, чем днем ранее. Ещё в 26 странах выявлены больше 1 тысячи случаев заражения.
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