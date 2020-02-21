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Симптомы ОРВИ наблюдаются у китаянки, госпитализированной в Брянске
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РИА Новости

Симптомы ОРВИ наблюдаются у китаянки, госпитализированной в Брянске

13:40 21.02.2020 (обновлено: 13:41 21.02.2020)
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
БРЯНСК, 21 фев – РИА Новости. Признаки ОРВИ наблюдаются у жительницы КНР, снятой с поезда в Брянской области и госпитализированной в инфекционное отделение с подозрениями на коронавирус, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
Ранее РЖД сообщило, что гражданка Китая с высокой температурой была госпитализирована в Брянске с украинского поезда, вагон, в котором она ехала, отцеплен.
"Двадцать первого февраля 2020 года при осуществлении санитарного карантинного контроля в железнодорожном пункте пропуска на станции Суземка Брянской области выявлена гражданка КНР с признаками ОРВИ. Гражданка госпитализирована машиной скорой помощи в инфекционный стационар города Брянска, контактные лица опрошены и осмотрены. В настоящее время выполняются мероприятия, согласно утвержденным региональным штабом по противоэпидемическим профилактическим мероприятиям. У нее в любом случае ОРВИ", - отметила собеседница агентства.
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Ранее директор департамента здравоохранения рассказал РИА Новости о том, что 20 пассажиров, ехавших в вагоне поезда вместе с китаянкой, будут находиться в Брянске под наблюдением в течение двух недель.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число жертв коронавируса только в Китае выросло до 2 236, при этом выздоровели 18 264.
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