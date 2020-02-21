Симптомы ОРВИ наблюдаются у китаянки, госпитализированной в Брянске

БРЯНСК, 21 фев – РИА Новости. Признаки ОРВИ наблюдаются у жительницы КНР, снятой с поезда в Признаки ОРВИ наблюдаются у жительницы КНР, снятой с поезда в Брянской области и госпитализированной в инфекционное отделение с подозрениями на коронавирус, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.

Ранее РЖД сообщило, что гражданка Китая с высокой температурой была госпитализирована в Брянске с украинского поезда, вагон, в котором она ехала, отцеплен.

"Двадцать первого февраля 2020 года при осуществлении санитарного карантинного контроля в железнодорожном пункте пропуска на станции Суземка Брянской области выявлена гражданка КНР с признаками ОРВИ. Гражданка госпитализирована машиной скорой помощи в инфекционный стационар города Брянска, контактные лица опрошены и осмотрены. В настоящее время выполняются мероприятия, согласно утвержденным региональным штабом по противоэпидемическим профилактическим мероприятиям. У нее в любом случае ОРВИ", - отметила собеседница агентства.

Ранее директор департамента здравоохранения рассказал РИА Новости о том, что 20 пассажиров, ехавших в вагоне поезда вместе с китаянкой, будут находиться в Брянске под наблюдением в течение двух недель.