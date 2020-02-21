Защита американца Спектора обжаловала его арест в России

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Защита директора по развитию бизнеса фармацевтической компании "Химрар" американца Защита директора по развитию бизнеса фармацевтической компании "Химрар" американца Джина Мирона Спектора обжаловала его арест по делу о взятке бывшей помощнице вице-премьера, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Михаил Ратнер.

Накануне Басманный суд Москвы заключил иностранца под стражу. По мнению следствия, он выступил посредником при передаче взятки бывшей помощнице зампреда правительства России, имя которого официально не называется, Анастасии Алексеевой.

"Я отправил почтой жалобу на постановление Басманного суда об избрании меры пресечения. Считаю арест политически мотивированным и его [Спектора] жертвой политических интриг внутри страны", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, ранее он сообщил РИА Новости, что написал официальное письмо в посольство США с просьбой к дипломатам посетить его подзащитного в СИЗО.

По версии следствия, Анастасия Алексеева, бывшая в 2015-2016 годах помощницей вице-премьера, получила взятку от некоего Якушкина (другой фигурант дела). Ей оплатили два шикарных отпуска в Таиланде и Доминикане на общую сумму 4 миллиона рублей, отмечают следователи.

Какие именно услуги Алексеева оказала взамен, неясно. У какого из вице-премьеров она была помощницей, адвокат говорить отказался.

Защита предлагала суду отпустить Спектора под залог в 5 миллионов рублей или поместить под домашний арест. При этом адвокат указал, что следствие не дало возможности собрать характеризующие Спектора данные.

Сам Спектор хорошо говорит по-русски, он родился в Ленинграде и последние пять лет живет в Санкт-Петербурге. Он рассказал, что во время обыска из его квартиры были изъяты украшения, которые он дарил супруге, и попросил отпустить его под залог.