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В партии "Слуга народа" заявили о запрете общаться с российскими СМИ
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РИА Новости

В партии "Слуга народа" заявили о запрете общаться с российскими СМИ

13:38 21.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты Верховной рады Украины во время заседания
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания. Архивное фото
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Депутатам Верховной рады Украины от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" запрещено общаться с российскими журналистами, заявила замглавы фракции этой партии Евгения Кравчук.
"У нас есть четкая рекомендация по общению с российскими СМИ – на них табу. Был случай, когда наш депутат сам пошел на эфир Первого канала и потом признал, что это была ошибка", - сказала Кравчук в интервью изданию "КП в Украине", которое опубликовано в пятницу.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
4 февраля, 13:59
Рейтинг партии "Слуга народа" снизился до 42 процентов, показал опрос
При этом, по ее словам, никаких запретов на общение с украинскими СМИ в политической силе нет, однако у многих депутатов от "Слуги народа" есть страх перед камерой и микрофоном.
"Когда они (депутаты – ред.) видят, что за два дня политика можно медийно растоптать, то ставят себе какие-то ограничения", - добавила Кравчук.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц в Киеве
31 января, 20:03
На Украине хотят запретить деятельность партии "Слуга народа"
0311066
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Партия "Слуга народа"Евгения КравчукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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