Ростех создал инновационный пенопласт для обшивки самолетов и кораблей

"Материал уже прошел апробацию на предприятиях Ростеха и наших партнеров - в концерне КРЭТ, ОАК, "Высокоточных комплексах", "Росэлектронике", корпорации "Тактическое ракетное вооружение", госкорпорации "Роскосмос" и Объединенной судостроительной корпорации. Результаты показывают, что разработка как минимум не уступает по своим техническим характеристикам иностранным образцам", – заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.

Листовой конструкционный пенопласт, выпускаемый под маркой "Акримид", обладает рекордной теплостойкостью и устойчив к химическим воздействиям. Материал применяется в качестве легкого заполнителя при изготовлении многослойных деталей из стеклопластика и углепластика, внутренней обшивки космических летательных аппаратов, самолетов, обтекателей двигателей, корпусной части малой авиации и беспилотной техники и др. Он используется также при производстве композитных корпусов и палубных элементов кораблей и катеров, корпусных конструкций радиолокационного оборудования.