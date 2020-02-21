Ростех создал инновационный пенопласт для обшивки самолетов и кораблей

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Холдинг "РТ-Химкомпозит" (входит в Ростех) завершил испытания инновационного конструкционного полимера (пенопласт), который можно применять в космической и радиоэлектронной отрасли, авиа- и судостроении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.
"Материал уже прошел апробацию на предприятиях Ростеха и наших партнеров - в концерне КРЭТ, ОАК, "Высокоточных комплексах", "Росэлектронике", корпорации "Тактическое ракетное вооружение", госкорпорации "Роскосмос" и Объединенной судостроительной корпорации. Результаты показывают, что разработка как минимум не уступает по своим техническим характеристикам иностранным образцам", – заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.
Листовой конструкционный пенопласт, выпускаемый под маркой "Акримид", обладает рекордной теплостойкостью и устойчив к химическим воздействиям. Материал применяется в качестве легкого заполнителя при изготовлении многослойных деталей из стеклопластика и углепластика, внутренней обшивки космических летательных аппаратов, самолетов, обтекателей двигателей, корпусной части малой авиации и беспилотной техники и др. Он используется также при производстве композитных корпусов и палубных элементов кораблей и катеров, корпусных конструкций радиолокационного оборудования.
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