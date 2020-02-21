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Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 65 копеек
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РИА Новости

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 65 копеек

13:35 21.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 64,86 копейки - до 69,4191 рубля, курс доллара - увеличился на 55,95 копейки, до 64,3008 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, увеличилась по сравнению с показателем на пятницу на 59,96 копейки, составив 66,6040 рубля.
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