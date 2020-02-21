Лукашенко предложил помощь в строительстве космодрома "Восточный"

МИНСК, 21 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские строители готовы помочь российской стороне в завершении строительства космодрома "Восточный".
"Мы можем перебросить туда два-три (строительных – ред.) треста, которые могут работать под ключ", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым.
31 декабря 2019, 19:39РИА НаукаРогозин заявил, что круглосуточно следит за стройкой на Восточном
По его словам, возможность участия белорусской стороны в строительстве космодрома "Восточный" обсуждалась, в том числе, во время его телефонного разговора в пятницу с президентом России Владимиром Путиным. Российский президент говорил о целесообразности помощи в оперативном окончании строительства, добавил Лукашенко.
"Я ему (Путину – ред.) рассказал о встрече с Рогозиным (гендиректор госкорпорации "Роскосмос" в конце января посещал Минск – ред.) и строительстве космодрома "Восточный". Говорю президенту: это твоя стройка, контролируешь постоянно, так что имей в виду, что наш министр туда с Рогозиным полетели или полетят. И "Восточный", конечно, надо оперативно достраивать. И Рогозин, будучи здесь, просил, чтобы мы помогли специалистами", - отметил Лукашенко. Космодром Восточный запущен в строй в незавершенном виде в 2016 году. С того времени выполнены пять пусков ракет-носителей среднего класса "Союз-2", из них один аварийный. В 2020 году, как сообщалось, планируется еще пять стартов "Союзов-2".
Космодром Восточный запущен в строй в незавершенном виде в 2016 году. С того времени выполнены пять пусков ракет-носителей среднего класса "Союз-2", из них один аварийный. В 2020 году, как сообщалось, планируется еще пять стартов "Союзов-2".
С 2018 года на Восточном в рамках второй очереди ведется строительство стартового комплекса для ракеты тяжелого класса "Ангара" со сроком первого пуска в августе-сентябре 2023 года. В 2022 году в рамках третьей очереди намечается начать сооружение стартового комплекса для ракеты сверхтяжелого класса "Енисей". Первый старт ракеты предполагается в 2028 году.
25 декабря 2019, 16:52"Роскосмос" сообщил о доставке ракет "Союз" на космодром Восточный