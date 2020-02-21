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РИА Наука
2020-02-21T13:33+0300
https://ria.ru/20200221/1565053717.html
Лукашенко предложил помощь в строительстве космодрома "Восточный"
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РИА Новости

Лукашенко предложил помощь в строительстве космодрома "Восточный"

13:33 21.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МИНСК, 21 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские строители готовы помочь российской стороне в завершении строительства космодрома "Восточный".
"Мы можем перебросить туда два-три (строительных – ред.) треста, которые могут работать под ключ", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
31 декабря 2019, 19:39РИА Наука
Рогозин заявил, что круглосуточно следит за стройкой на Восточном
По его словам, возможность участия белорусской стороны в строительстве космодрома "Восточный" обсуждалась, в том числе, во время его телефонного разговора в пятницу с президентом России Владимиром Путиным. Российский президент говорил о целесообразности помощи в оперативном окончании строительства, добавил Лукашенко.
"Я ему (Путину – ред.) рассказал о встрече с Рогозиным (гендиректор госкорпорации "Роскосмос" в конце января посещал Минск – ред.) и строительстве космодрома "Восточный". Говорю президенту: это твоя стройка, контролируешь постоянно, так что имей в виду, что наш министр туда с Рогозиным полетели или полетят. И "Восточный", конечно, надо оперативно достраивать. И Рогозин, будучи здесь, просил, чтобы мы помогли специалистами", - отметил Лукашенко. Космодром Восточный запущен в строй в незавершенном виде в 2016 году. С того времени выполнены пять пусков ракет-носителей среднего класса "Союз-2", из них один аварийный. В 2020 году, как сообщалось, планируется еще пять стартов "Союзов-2".
Сборка головной части РКН Союз-2.1б с КА Метеор-М на космодроме Восточный.
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По нарушениям на космодроме Восточный возбуждено 12 дел в 2019 году
Космодром Восточный запущен в строй в незавершенном виде в 2016 году. С того времени выполнены пять пусков ракет-носителей среднего класса "Союз-2", из них один аварийный. В 2020 году, как сообщалось, планируется еще пять стартов "Союзов-2".
С 2018 года на Восточном в рамках второй очереди ведется строительство стартового комплекса для ракеты тяжелого класса "Ангара" со сроком первого пуска в августе-сентябре 2023 года. В 2022 году в рамках третьей очереди намечается начать сооружение стартового комплекса для ракеты сверхтяжелого класса "Енисей". Первый старт ракеты предполагается в 2028 году.
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК Ангара космодрома Восточный
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаАлександр ЛукашенкоГосударственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Владимир ПутинМинскБелоруссияРоссия
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