Лукашенко предложил помощь в строительстве космодрома "Восточный"

МИНСК, 21 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские строители готовы помочь российской стороне в завершении строительства космодрома "Восточный".

"Мы можем перебросить туда два-три (строительных – ред.) треста, которые могут работать под ключ", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым.

По его словам, возможность участия белорусской стороны в строительстве космодрома "Восточный" обсуждалась, в том числе, во время его телефонного разговора в пятницу с президентом России Владимиром Путиным. Российский президент говорил о целесообразности помощи в оперативном окончании строительства, добавил Лукашенко.

"Я ему (Путину – ред.) рассказал о встрече с Рогозиным (гендиректор госкорпорации "Роскосмос" в конце января посещал Минск – ред.) и строительстве космодрома "Восточный". Говорю президенту: это твоя стройка, контролируешь постоянно, так что имей в виду, что наш министр туда с Рогозиным полетели или полетят. И "Восточный", конечно, надо оперативно достраивать. И Рогозин, будучи здесь, просил, чтобы мы помогли специалистами", - отметил Лукашенко. Космодром Восточный запущен в строй в незавершенном виде в 2016 году. С того времени выполнены пять пусков ракет-носителей среднего класса "Союз-2", из них один аварийный. В 2020 году, как сообщалось, планируется еще пять стартов "Союзов-2".

Космодром Восточный запущен в строй в незавершенном виде в 2016 году. С того времени выполнены пять пусков ракет-носителей среднего класса "Союз-2", из них один аварийный. В 2020 году, как сообщалось, планируется еще пять стартов "Союзов-2".