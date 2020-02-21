В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о компенсациях

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не рассматривает возможность компенсации из своего бюджета нефтяным компаниям недополученной выгоды от поставок нефти в Белоруссию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили взаимодействие в энергетической сфере и реализацию крупных совместных проектов. Лукашенко заявил, что президент РФ предложил сохранить финансовые условия прошлого года по поставкам российской нефти, а также компенсировать Минску выпадающие в 2020 году из-за налогового маневра доходы в размере порядка 300 миллионов долларов, в том числе за счет премии нефтяных компаний.
"Об этом речи не идет пока. Существуют разные, скажем так, запросные позиции сторон, они осуществляются", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, будет какая-то компенсация выпадающих доходов нефтяникам за счет российского бюджета.
Он также отметил, что переговоры продолжатся.
"Рассматриваются разные варианты, в смысле нахождения взаимоприемлемых опций", - добавил Песков.