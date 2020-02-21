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В Кремле не уточнили, кто "растаскивает" Россию и Украину
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РИА Новости

В Кремле не уточнили, кто "растаскивает" Россию и Украину

13:28 21.02.2020 (обновлено: 14:15 21.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Говоря о том, что РФ и Украину "растаскивают", чтобы не дать объединиться, президент РФ Владимир Путин подразумевал круг стан, добивающихся того, чтобы отношения между РФ и Украиной были в плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин имел в виду именно круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в таком нынешнем плачевном состоянии", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, кто сейчас, по мнению президента, "растаскивает" РФ и Украину.
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Он также уточнил, что "предпочел бы не называть страны конкретно". Песков также отметил, что для понимания текущей ситуации необходимо обратиться ко времени, которое предшествовало "перевороту, который произошел в Киеве".
"Вы знаете, что тогда тогдашний глава государства Янукович пошел на подписание документа, который ряд министров иностранных дел также завизировали и поставили свои подписи. И вы знаете, что условия этого подписанного документа, несмотря на определенные обязательства, не были гарантированы, не были выполнены некоторыми подписантами. И сейчас это уже, скажем так, осталось в прошлом, кем-то даже уже забыто, но, тем не менее, забывать это нельзя", - уточнил Песков.
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