В Кремле не уточнили, кто "растаскивает" Россию и Украину

"Путин имел в виду именно круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в таком нынешнем плачевном состоянии", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, кто сейчас, по мнению президента, "растаскивает" РФ и Украину.

Он также уточнил, что "предпочел бы не называть страны конкретно". Песков также отметил, что для понимания текущей ситуации необходимо обратиться ко времени, которое предшествовало "перевороту, который произошел в Киеве".

"Вы знаете, что тогда тогдашний глава государства Янукович пошел на подписание документа, который ряд министров иностранных дел также завизировали и поставили свои подписи. И вы знаете, что условия этого подписанного документа, несмотря на определенные обязательства, не были гарантированы, не были выполнены некоторыми подписантами. И сейчас это уже, скажем так, осталось в прошлом, кем-то даже уже забыто, но, тем не менее, забывать это нельзя", - уточнил Песков.