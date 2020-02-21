В СВР рассказали об антироссийской кампании США в Восточной Европе

Здание пресс-бюро СВР России на улице Остоженке в Москве. Архивное фото

Здание пресс-бюро СВР России на улице Остоженке в Москве

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Американские спецслужбы развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией, сообщило пресс-бюро . Американские спецслужбы развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.

"В этих целях мобилизуется агентура и неправительственные организации, финансируемые официальными ведомствами США", — говорится в релизе.

Уточняется, что "эпицентром" стала Болгария, где "регулярно инсценируются "шпионские" скандалы с последующими необоснованными выдворениями российских дипломатов".

"Последней акцией такого рода стало начатое через СМИ и близких к ЦРУ политиков распространение во взаимодействии с болгарскими спецслужбами измышлений о том, что главной темой беседы директора СВР России Сергея Евгеньевича Нарышкина с шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом 10 февраля сего года являлась судьба болгарского бизнесмена Васила Божкова. Этот человек якобы был задержан в ОАЭ по требованию Болгарии по обвинению в финансовых преступлениях", — сказано в сообщении.

В СВР отмечают, что "особую активность при этом проявляет вице-спикер болгарского парламента Валерий Симеонов".

"В результате проведенного нами расследования установлено, что первоисточником этих "сенсационных" сведений является представитель спецслужб Болгарии в одной из стран региона, контролируемый и "поощряемый" американцами, которые направляют его работу против российских интересов", — заявили в службе.