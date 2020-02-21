Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T17:24+0300
https://ria.ru/20200221/1565053314.html
В СВР рассказали об антироссийской кампании США в Восточной Европе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565061320_11:136:2866:1742_1036x0_80_0_0_1318ad3d3bd41519efdd498ecb46fece.jpg
РИА Новости

В СВР рассказали об антироссийской кампании США в Восточной Европе

13:27 21.02.2020 (обновлено: 17:24 21.02.2020)
12003
© РИА Новости / Григорий СысоевЗдание пресс-бюро СВР России на улице Остоженке в Москве
Здание пресс-бюро СВР России на улице Остоженке в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Здание пресс-бюро СВР России на улице Остоженке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Американские спецслужбы развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.
"В этих целях мобилизуется агентура и неправительственные организации, финансируемые официальными ведомствами США", — говорится в релизе.
Уточняется, что "эпицентром" стала Болгария, где "регулярно инсценируются "шпионские" скандалы с последующими необоснованными выдворениями российских дипломатов".
"Последней акцией такого рода стало начатое через СМИ и близких к ЦРУ политиков распространение во взаимодействии с болгарскими спецслужбами измышлений о том, что главной темой беседы директора СВР России Сергея Евгеньевича Нарышкина с шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом 10 февраля сего года являлась судьба болгарского бизнесмена Васила Божкова. Этот человек якобы был задержан в ОАЭ по требованию Болгарии по обвинению в финансовых преступлениях", — сказано в сообщении.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
11 сентября 2019, 15:53
Бойко Борисов призвал не смешивать отношения с Россией и шпионский скандал
В СВР отмечают, что "особую активность при этом проявляет вице-спикер болгарского парламента Валерий Симеонов".
"В результате проведенного нами расследования установлено, что первоисточником этих "сенсационных" сведений является представитель спецслужб Болгарии в одной из стран региона, контролируемый и "поощряемый" американцами, которые направляют его работу против российских интересов", — заявили в службе.
Фальсификация информации направлена на осложнение межгосударственных отношений ОАЭ и России, считают в СВР.
Маршал СССР И.В. Сталин направляется на очередное заседание Ялтинской (Крымской) конференции
3 декабря 2018, 08:00
Система "Стаканов" и другие "тайны этих русских"
396441359
Обсудить 13
СШАБезопасностьВосточная ЕвропаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕвропаРоссия
Популярные комментарии
Вставай страна огромная! Вставай на смертный бой! Вступай в войска информационные бороться с американской ордой!
21 февраля, 13:49
ВИВасилий Иванов
14241000
Это я и без СВР знаю :-) Вот если бы СВР предотвратило эти злобные деяния наших "партнёров" то можно было бы это выдавать в эфир. А так ... СВР расписалось в том что они тупо наблюдают. Ну и молодцы :-) но толку-то ?
21 февраля, 13:40
ЕМЕвгений Мирный
1410004
Рекомендуем
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной
Анатолий Гриценко
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Руки в наручниках
В Испании задержали россиянку по запросу США
Операторская с пультом управления комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков Мозырского нефтеперерабатывающего завода
Новак рассказал о предложении России по цене на нефть для Белоруссии
Американские доллары
Финальная распродажа: Россия избавилась от госдолга США
Президент России Владимир Путин
В Кремле прокомментировали доклад о страхах россиян из-за ухода Путина
Воины Войска Польского (слева с флагом) и Советской Армии (справа) перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой
Опрос: большинство поляков благодарны Красной армии за освобождение
Снегоуборочный поезд
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
"Квартал 95" разозлил украинцев постом о годовщине Евромайдана
Мужчина проходит мимо граффити с изображением нефтяной вышки в Каракасе, Венесуэла
Вашингтон в гневе: его санкции приносят России большие деньги
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
Создатели МиГ-35 получили патент на систему беспилотной посадки
Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
Украину поразил "дикий" вирус, который может перекинуться на Россию
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Сочи
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о разговоре с Путиным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния