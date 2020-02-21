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СВР: Болгария стала эпицентром антироссийской кампании спецслужб США
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РИА Новости

СВР: Болгария стала эпицентром антироссийской кампании спецслужб США

13:25 21.02.2020 (обновлено: 13:34 21.02.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Alex Saveliev / Some Moscow buildingsЗдание штаб-квартиры СВР в Москве
Здание штаб-квартиры СВР в Москве
CC BY-SA 2.0 / Alex Saveliev / Some Moscow buildings
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с РФ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"По полученной информации, спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией. В этих целях мобилизуется агентура и неправительственные организации, финансируемые официальными ведомствами США", - говорится в релизе.
СВР добавила, что "эпицентром такой кампании на Балканах стала Болгария, где регулярно инсценируются "шпионские" скандалы с последующими необоснованными выдворениями российских дипломатов".
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