СВР: Болгария стала эпицентром антироссийской кампании спецслужб США

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с РФ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"По полученной информации, спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией. В этих целях мобилизуется агентура и неправительственные организации, финансируемые официальными ведомствами США", - говорится в релизе.
СВР добавила, что "эпицентром такой кампании на Балканах стала Болгария, где регулярно инсценируются "шпионские" скандалы с последующими необоснованными выдворениями российских дипломатов".
19 февраля, 17:57Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой