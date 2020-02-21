СВР: Болгария стала эпицентром антироссийской кампании спецслужб США

"По полученной информации, спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией. В этих целях мобилизуется агентура и неправительственные организации, финансируемые официальными ведомствами США", - говорится в релизе.