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Суд в Оренбурге арестовал подростков, избивших до смерти прохожего
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РИА Новости

Суд в Оренбурге арестовал подростков, избивших до смерти прохожего

13:24 21.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев — РИА Новости. Двое подростков, задержанных в Оренбурге по обвинению в жестоком избиении мужчины, арестованы на 2 месяца, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде.
По данным следствия, ночью 18 февраля двое подростков, находясь в компании друзей из 5 человек, у административного здания по проспекту Гагарина города Оренбурга, используя малозначительный повод, жестоко избили 34-летнего мужчину. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц). Двое подростков 16 и 17 лет были задержаны по горячим следам, им предъявлено обвинение. Один из них - учащийся техникума, другой нигде не учится.
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"Двум юношам 2002 и 2003 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца – до 18 апреля 2020 года", - рассказали в Ленинском районном суде Оренбурга.
Как сообщили агентству в региональном следственном управлении СК РФ, избитый мужчина скончался в реанимации. "Дело будет переквалифицировано", - рассказали в ведомстве.
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияОренбургПроисшествия
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