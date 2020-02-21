Суд в Оренбурге арестовал подростков, избивших до смерти прохожего

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев — РИА Новости. Двое подростков, задержанных в Оренбурге по обвинению в жестоком избиении мужчины, арестованы на 2 месяца, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде.
По данным следствия, ночью 18 февраля двое подростков, находясь в компании друзей из 5 человек, у административного здания по проспекту Гагарина города Оренбурга, используя малозначительный повод, жестоко избили 34-летнего мужчину. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц). Двое подростков 16 и 17 лет были задержаны по горячим следам, им предъявлено обвинение. Один из них - учащийся техникума, другой нигде не учится.
"Двум юношам 2002 и 2003 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца – до 18 апреля 2020 года", - рассказали в Ленинском районном суде Оренбурга.
Как сообщили агентству в региональном следственном управлении СК РФ, избитый мужчина скончался в реанимации. "Дело будет переквалифицировано", - рассказали в ведомстве.
18 сентября 2019, 08:00Первокурсница избила инвалида в Приморье: подросток в больнице