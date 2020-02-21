Суд в Оренбурге арестовал подростков, избивших до смерти прохожего

По данным следствия, ночью 18 февраля двое подростков, находясь в компании друзей из 5 человек, у административного здания по проспекту Гагарина города Оренбурга, используя малозначительный повод, жестоко избили 34-летнего мужчину. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц). Двое подростков 16 и 17 лет были задержаны по горячим следам, им предъявлено обвинение. Один из них - учащийся техникума, другой нигде не учится.