Лукашенко рассказал, что обсудил с Путиным ставку по кредиту на БелАЭС

МИНСК, 21 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в пятницу обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о процентной ставке по кредиту на строительство Белорусской АЭС

В феврале Лукашенко заявил, что республика может ввести в отношении РФ крупные денежные штрафы за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Москва не примет предложения Минска по снижению ставки кредита примерно до 3% и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.

"Обсудили вопросы кредитных наших соглашений, обязательств и кредитования Беларуси, белорусской экономики, вопросы процентных ставок, особенно по атомной станции, чтобы быстрее закончили, в пакете, как мы в Сочи (во время встречи с президентом РФ – ред.) обсуждали, ... и чтобы не было каких-то отягчающих обстоятельств", - сказал белорусский лидер на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым.

По словам Лукашенко, он и Путин пришли к выводу, что совместно построенная БелАЭС будет лучшей станцией. "И по такому типу они (россияне – ред.) будут строить во всем мире, и мы будем подставлять плечо (в реализации этих проектов - ред.), где надо", - отметил он.

БелАЭС строится в Гродненской области. Для нее выбран АЭС-2006 - типовой российский проект станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Сроки ввода станции были смещены, теперь физический пуск блока №1 планируется в текущем квартале. Минэнерго Белоруссии также принимает меры для введения в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС в 2021 году.