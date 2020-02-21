Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь РФ Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе : "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.

"Ситуация в Идлибе действительно очень тревожная. Она вызывает глубокую обеспокоенность. Эта ситуация постоянно является темой для обсуждения российской и турецкой стороны. Мы не хотели бы говорить про худшие сценарии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как он оценивает предположения некоторых экспертов, говорящих о возможности военного столкновения.

При этом он подчеркнул, что осуществляющие агрессивные действия в отношении сирийской армии террористические группировки должны быть нейтрализованы.