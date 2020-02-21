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https://ria.ru/20200221/1565052724.html
Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе
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РИА Новости

Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе

13:19 21.02.2020 (обновлено: 13:32 21.02.2020)
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© AFP 2020 / Abdulaziz KetazСирийские боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Сирийские боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
© AFP 2020 / Abdulaziz Ketaz
Сирийские боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.
"Ситуация в Идлибе действительно очень тревожная. Она вызывает глубокую обеспокоенность. Эта ситуация постоянно является темой для обсуждения российской и турецкой стороны. Мы не хотели бы говорить про худшие сценарии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как он оценивает предположения некоторых экспертов, говорящих о возможности военного столкновения.
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При этом он подчеркнул, что осуществляющие агрессивные действия в отношении сирийской армии террористические группировки должны быть нейтрализованы.
"Но одновременно с этим еще раз нужно повторить, что мы ведем речь о том, что сирийские военные осуществляют борьбу с террористическими группировками, которые находятся в Идлибе. Эти террористические группировки, которые осуществляют агрессивные действия в отношении сирийской армии, должны быть нейтрализованы", - заявил Песков.
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
20 февраля, 23:24Война в Сирии
В Турции оценили отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе
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Идлиб (мухафаза)Дмитрий ПесковТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
"Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы ---ну, правильная оценка. А то султан уж совсем раздухарился.
21 февраля, 13:38
aalnoor1953
2200001
Сирия выбивает террористов со своей земли. Причем здесь Турция вооще?
21 февраля, 14:10
Хан Куль
1720001
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