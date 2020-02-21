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В Кремле прокомментировали доклад о страхах россиян из-за ухода Путина
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали доклад о страхах россиян из-за ухода Путина

13:18 21.02.2020 (обновлено: 15:14 21.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад Центра политической конъюнктуры, которым руководит Алексей Чеснаков, о рисках и страхах россиян из-за возможного ухода Владимира Путина с поста президента в 2024 году.

"Все время хочется спросить коллег-политологов: куда же вы все время уходите Путина? Путин в начале своего президентского срока. Он никуда не уходит, он является президентом Российской Федерации, еще раз повторяю, в начале электорального срока", — сказал пресс-секретарь.

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По его словам, у главы государства "планов громадье".

"Работы много, проблем много, есть достижений много, а его все время куда-то уходят, а потом это неистово обсуждают", — продолжил Песков.

Журналист, задавший вопрос, уточнил, что россияне уже сейчас беспокоятся о том, что случится в 2024-м. "Оставляю без комментариев эвентуальные страхи", — ответил на это Песков.
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Обсудить 361
Центр политической конъюнктуры РоссииАлексей ЧеснаковДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Потому что пора ему уже уйти и дать стране вздохнуть с облегчением и прихватить с собой Медведевых и Чубайсов .
21 февраля, 14:21
Татьяна Бондарева
1673004139
Да где везде? Их 1.5%, статистическая погрешность в обществе. Просто визг шибко шумный))
21 февраля, 13:32
llevone2017
89000258
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