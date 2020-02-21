В Кремле прокомментировали доклад о страхах россиян из-за ухода Путина

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад Центра политической конъюнктуры, которым руководит Алексей Чеснаков, о рисках и страхах россиян из-за возможного ухода Владимира Путина с поста президента в 2024 году.
"Все время хочется спросить коллег-политологов: куда же вы все время уходите Путина? Путин в начале своего президентского срока. Он никуда не уходит, он является президентом Российской Федерации, еще раз повторяю, в начале электорального срока", — сказал пресс-секретарь.
По его словам, у главы государства "планов громадье".
"Работы много, проблем много, есть достижений много, а его все время куда-то уходят, а потом это неистово обсуждают", — продолжил Песков.
Журналист, задавший вопрос, уточнил, что россияне уже сейчас беспокоятся о том, что случится в 2024-м. "Оставляю без комментариев эвентуальные страхи", — ответил на это Песков.