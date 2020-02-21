В Кремле прокомментировали доклад о страхах россиян из-за ухода Путина

"Все время хочется спросить коллег-политологов: куда же вы все время уходите Путина? Путин в начале своего президентского срока. Он никуда не уходит, он является президентом Российской Федерации, еще раз повторяю, в начале электорального срока", — сказал пресс-секретарь.