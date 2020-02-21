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Туризм
2020-02-21T16:05+0300
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В турецком Бодруме ввели закон о тишине
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РИА Новости

В турецком Бодруме ввели закон о тишине

16:02 21.02.2020 (обновлено: 16:05 21.02.2020)
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© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Ресторан рядом с портом
Бодрум. Ресторан рядом с портом
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мэр Бодрума Ахмет Арас подписал распоряжение о зонировании районов муниципалитета на "тихие" и "развлекательные", чтобы обеспечить комфортный отдых в ночные часы тем, кто хочет поспать, и тем, кто жаждет повеселиться, сообщает АТОР.
Подобная мера призвана регулировать музыкальную активность местных баров, клубов и дискотек. В прошлом году власти курорта получили более 1500 жалоб от туристов в связи с громкой музыкой в развлекательных заведениях, которая мешала отдыху в ночные часы.
В "тихой" зоне оказались курортные поселки Гюмюшлюк и Битез. В 2020 году бары и клубы в в этих районах Бодрума должны выключить громкую трансляцию музыки после 23:59. После полуночи они могут продолжать музыкальные сеты только в закрытых и звукоизолированных местах.
Заведения, которые окажутся в "зоне развлечений", смогут проигрывать музыку до четырех часов ночи. К этой локации отнесены улицы баров в центре Бодрума и в поселке Гюмбет. Сейчас владельцы заведений готовятся сформировать "закрытую зону", что позволит им продлить трансляцию до пяти часов утра.
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