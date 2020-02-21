Рабочая группа по Конституции одобрила идеи об усилении суверенитета

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Положения об укреплении суверенитета РФ и о закреплении традиционных ценностей получили полный консенсус в рабочей группе по изменению конституции, заявила сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.
"В первую очередь, полный консенсус получили все те положения, которые поддерживают суверенитет РФ", - сказала Хабриева журналистам в рамках VI международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".
Она уточнила, что сюда относятся положения о нерушимости российских границ и верховенстве национального правопорядка.
Кроме того, поддержку в рабочей группе получили положения о закреплении традиционных ценностей, которые "делают Россию Россией". Поправки в части социального блока также были одобрены рабочей группой.
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"Я бы обратила внимание и на те предложения... чтобы органы государственной власти не размещались только в Москве. Это интересное предложение, оно тоже получило консенсус", - заключила Хабриева.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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