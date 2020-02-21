Рабочая группа по Конституции одобрила идеи об усилении суверенитета

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Положения об укреплении суверенитета РФ и о закреплении традиционных ценностей получили полный консенсус в рабочей группе по изменению Положения об укреплении суверенитета РФ и о закреплении традиционных ценностей получили полный консенсус в рабочей группе по изменению конституции , заявила сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева

"В первую очередь, полный консенсус получили все те положения, которые поддерживают суверенитет РФ", - сказала Хабриева журналистам в рамках VI международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".

Она уточнила, что сюда относятся положения о нерушимости российских границ и верховенстве национального правопорядка.

Кроме того, поддержку в рабочей группе получили положения о закреплении традиционных ценностей, которые "делают Россию Россией". Поправки в части социального блока также были одобрены рабочей группой.

"Я бы обратила внимание и на те предложения... чтобы органы государственной власти не размещались только в Москве. Это интересное предложение, оно тоже получило консенсус", - заключила Хабриева.