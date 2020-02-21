Водонаева оценила слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

"В XXI веке приличные люди из приличного общества априори не должны произносить такого", — сказала Водонаева.

Она также напомнила, что ее адвокат Екатерина Гордон подала заявление в МВД, Следственный комитет и прокуратуру с просьбой проверить высказывания священнослужителя на предмет выявления в них признаков экстремизма.