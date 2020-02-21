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Религия и мировоззрение
2020-02-21T13:18+0300
https://ria.ru/20200221/1565052189.html
Водонаева оценила слова протоиерея Смирнова о гражданских женах
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564675891_0:255:3101:1999_1036x0_80_0_0_7ac3a34d111c579ac726a852aab8631c.jpg
РИА Новости

Водонаева оценила слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

13:10 21.02.2020 (обновлено: 13:18 21.02.2020)
2239
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМодель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Телеведущая Алена Водонаева на своем Youtube-канале назвала сексистскими слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
"В XXI веке приличные люди из приличного общества априори не должны произносить такого", — сказала Водонаева.
Она также напомнила, что ее адвокат Екатерина Гордон подала заявление в МВД, Следственный комитет и прокуратуру с просьбой проверить высказывания священнослужителя на предмет выявления в них признаков экстремизма.
После скандала вокруг слов главы патриаршей комиссии по делам семьи в РПЦ заявили, что слова протоиерея не были призваны оскорбить кого-то, хотя, возможно, были "излишне острыми". Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова Смирнова: по мнению представителя РПЦ, заявление священника было неудачным, однако он руководствовался "благими побуждениями".
Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова
16 февраля, 13:14Религия и мировоззрение
Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
40620435
Обсудить 10
Религия и мировоззрениеЕкатерина ГордонАлена ВодонаеваПротоиерей Димитрий СмирновРусская православная церковьРоссияОбщество
Популярные комментарии
Молодец Алена, а то стандарты у нас уже даже не двойные,одним говорить нельзя ,поднимут кучу шуму,а другим запросто .
21 февраля, 14:24
Татьяна Бондарева
2600005
а что, у нас теперь Водонаева - глас народа? Я не по конкретной проблеме браков, в принципе? То есть, отныне всегда будем узнавать с трепетом "а что сказала Водонаева"? КТО ОНА ТАКАЯ вообще??? Зачем и кто дал команду ее раскручивать вне ее личных каналов в соцсетях??? Знать не знал и знать не хочу!
21 февраля, 13:16
Von Stirliz
1910000
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