Водонаева оценила слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Телеведущая Алена Водонаева на своем Youtube-канале назвала сексистскими слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
"В XXI веке приличные люди из приличного общества априори не должны произносить такого", — сказала Водонаева.
Она также напомнила, что ее адвокат Екатерина Гордон подала заявление в МВД, Следственный комитет и прокуратуру с просьбой проверить высказывания священнослужителя на предмет выявления в них признаков экстремизма.
После скандала вокруг слов главы патриаршей комиссии по делам семьи в РПЦ заявили, что слова протоиерея не были призваны оскорбить кого-то, хотя, возможно, были "излишне острыми". Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова Смирнова: по мнению представителя РПЦ, заявление священника было неудачным, однако он руководствовался "благими побуждениями".