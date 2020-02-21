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МАК начал расследование падения вертолета в Ярославской области
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РИА Новости

МАК начал расследование падения вертолета в Ярославской области

13:03 21.02.2020
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© Flickr / D. MillerВертолет Robinson R44
Вертолет Robinson R44
© Flickr / D. Miller
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования причин падения частного вертолета R-44-II RA-06314 под Ярославлем, сообщается на сайте комитета.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
Согласно официальному сообщению ГУ МЧС по региону, сообщение о крушении у деревни Веслево поступило в экстренные службы в 15.00 мск 20 февраля. Вертолет Robinson задел ЛЭП и повредил лопасти. Пилот был госпитализирован. По данным пресс-службы Росавиации, вертолет принадлежит Андрею Сергеевичу Шелестову, "который также является пилотом данного вертолета". Росавиация также сформировала комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиационного инцидента, ее представители выехали на место аварии.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Межгосударственный авиационный комитетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ярославская областьЯрославльПроисшествия
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