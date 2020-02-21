МАК начал расследование падения вертолета в Ярославской области

Согласно официальному сообщению ГУ МЧС по региону, сообщение о крушении у деревни Веслево поступило в экстренные службы в 15.00 мск 20 февраля. Вертолет Robinson задел ЛЭП и повредил лопасти. Пилот был госпитализирован. По данным пресс-службы Росавиации, вертолет принадлежит Андрею Сергеевичу Шелестову, "который также является пилотом данного вертолета". Росавиация также сформировала комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиационного инцидента, ее представители выехали на место аварии.