МАК начал расследование падения вертолета в Ярославской области

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования причин падения частного вертолета R-44-II RA-06314 под Ярославлем, сообщается на сайте комитета.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
Согласно официальному сообщению ГУ МЧС по региону, сообщение о крушении у деревни Веслево поступило в экстренные службы в 15.00 мск 20 февраля. Вертолет Robinson задел ЛЭП и повредил лопасти. Пилот был госпитализирован. По данным пресс-службы Росавиации, вертолет принадлежит Андрею Сергеевичу Шелестову, "который также является пилотом данного вертолета". Росавиация также сформировала комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиационного инцидента, ее представители выехали на место аварии.
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