В Федеральном центре СПИД не согласны с позицией Минздрава по ВИЧ

"Я думаю, здесь тоже все поддерживают эту позицию, да? Никто не засомневался в этом? Хотя я лично считаю, что это совсем не так. Потому что за эти три года 300 тысяч новых случаев произошло и 80 тысяч людей с ВИЧ... умерли. Поэтому если бы мы все согласились с этой позицией, то не стоило бы здесь собираться", - сказал Покровский, комментируя позицию Минздрава.