В Федеральном центре СПИД не согласны с позицией Минздрава по ВИЧ

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский заявил на круглом столе в Госдуме, что не согласен с позицией Минздрава о стабилизации ситуации с распространением ВИЧ-инфекции в России.
В Госдуме в пятницу проходит круглый стол на тему "Вопросы законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ". В материалах к нему было письмо замминистра здравоохранения Сергея Краевого, адресованное главе комитета ГД по охране здоровья Дмитрию Морозову, в котором говорилось, что Минздрав отмечает тенденцию к стабилизации ситуации с распространением ВИЧ-инфекции в России с 2016 года. По данным ведомства, в 2016 году было выявлено 86,86 тысячи новых случаев инфицирования, в 2019 – 80,12 тысячи.
"Я думаю, здесь тоже все поддерживают эту позицию, да? Никто не засомневался в этом? Хотя я лично считаю, что это совсем не так. Потому что за эти три года 300 тысяч новых случаев произошло и 80 тысяч людей с ВИЧ... умерли. Поэтому если бы мы все согласились с этой позицией, то не стоило бы здесь собираться", - сказал Покровский, комментируя позицию Минздрава.