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На Таиланде суд распустил вторую по величине оппозиционную партию
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РИА Новости

На Таиланде суд распустил вторую по величине оппозиционную партию

12:56 21.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Бангкок
Вид на Бангкок
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на Бангкок. Архивное фото
БАНГКОК, 21 фев – РИА Новости. Партия нового будущего, вторая по величине оппозиционная партия Таиланда, контролирующая третью по числу депутатов фракцию в парламенте, распущена постановлением Конституционного суда, сообщает в пятницу телеканал Thai PBS.
Суд постановил, что принятие партией крупного займа на избирательную кампанию в размере более 6 миллионов долларов от своего лидера и основателя является серьезным нарушением конституции, за которое партия подлежит роспуску, сообщает телеканал.
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Суду не пришлось доказывать факт займа, так как основатель и лидер партии, молодой миллиардер Тханатхон Чуангрунгрыангкит сам признал, что предоставил партии в долг деньги из собственных средств. Адвокаты Партии нового будущего пытались доказать в Конституционном суде, что эта операция была необходимой, осуществлялась без намерения нарушить закон, и не подпадает под конституционные положения и статьи избирательного законодательства о конфликте интересов, однако суд истолковал законодательство иначе, говорится в сообщении.
Партия нового будущего была создана непосредственно перед выборами 2019 года как преимущественно молодежная партия, стоящая на платформе противодействия военным переворотам и военному правлению. Выборы прошлого года были первыми после пяти лет правления военных, совершивших госпереворот в 2014 году. Партия получила широкую поддержку избирателей, и на выборах стала третьей по количеству отданных за нее голосов и избранных в парламент депутатов.
После роспуска партии ее депутаты останутся в парламенте, однако им придется перейти в другие партии или объявить о независимом статусе.
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Тханатхон ЧуангрунгрыангкитТаиландВ мире
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