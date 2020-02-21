На Таиланде суд распустил вторую по величине оппозиционную партию

Суд постановил, что принятие партией крупного займа на избирательную кампанию в размере более 6 миллионов долларов от своего лидера и основателя является серьезным нарушением конституции, за которое партия подлежит роспуску, сообщает телеканал.

Партия нового будущего была создана непосредственно перед выборами 2019 года как преимущественно молодежная партия, стоящая на платформе противодействия военным переворотам и военному правлению. Выборы прошлого года были первыми после пяти лет правления военных, совершивших госпереворот в 2014 году. Партия получила широкую поддержку избирателей, и на выборах стала третьей по количеству отданных за нее голосов и избранных в парламент депутатов.