На Таиланде суд распустил вторую по величине оппозиционную партию

Суд постановил, что принятие партией крупного займа на избирательную кампанию в размере более 6 миллионов долларов от своего лидера и основателя является серьезным нарушением конституции, за которое партия подлежит роспуску, сообщает телеканал.
28 марта 2019, 13:10Провоенная партия Таиланда набрала наибольшее число голосов на выборах
Суду не пришлось доказывать факт займа, так как основатель и лидер партии, молодой миллиардер Тханатхон Чуангрунгрыангкит сам признал, что предоставил партии в долг деньги из собственных средств. Адвокаты Партии нового будущего пытались доказать в Конституционном суде, что эта операция была необходимой, осуществлялась без намерения нарушить закон, и не подпадает под конституционные положения и статьи избирательного законодательства о конфликте интересов, однако суд истолковал законодательство иначе, говорится в сообщении.
Партия нового будущего была создана непосредственно перед выборами 2019 года как преимущественно молодежная партия, стоящая на платформе противодействия военным переворотам и военному правлению. Выборы прошлого года были первыми после пяти лет правления военных, совершивших госпереворот в 2014 году. Партия получила широкую поддержку избирателей, и на выборах стала третьей по количеству отданных за нее голосов и избранных в парламент депутатов.
После роспуска партии ее депутаты останутся в парламенте, однако им придется перейти в другие партии или объявить о независимом статусе.