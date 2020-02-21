В Иерусалиме палестинка напала с ножом на мужчину

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 фев - РИА Новости. Жительница Восточного Иерусалима напала с ножом на мужчину в прогулочной зоне района Армон Анацив в Иерусалиме, сообщила израильская полиция.
"Террористка попыталась нанести удар ножом мужчине. Подразделения полиции прибыли на место происшествия и арестовали подозреваемую. Женщина находится под стражей, ее допрашивают", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Мужчина, на которого было совершено нападение, не пострадал. Мотивы нападения пока неизвестны.
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