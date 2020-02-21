В Молдавии оппозиция заблокировала трибуну парламента

"Сегодня мы временно заблокируем трибуну парламента в надежде, что нас услышат. Также мы будем следить за тем, как глава правительства появится в парламенте. Нам обещали, что у нас будет целый день, посвященный обсуждению работы правительства за 100 дней, мы готовы в любой день к этому", - заявил Гросу, являющийся вице-председателем партии PAS, до начала заседания парламента.