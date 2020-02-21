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В Молдавии оппозиция заблокировала трибуну парламента
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РИА Новости

В Молдавии оппозиция заблокировала трибуну парламента

12:52 21.02.2020 (обновлено: 13:15 21.02.2020)
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© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в фотобанк
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 фев — РИА Новости. Парламентские фракции партии "Действие и солидарность" (PAS) и платформы "Достоинство и правда" (PPDA) приняли решение временно заблокировать трибуну парламента Молдавии, чтобы помешать премьеру Иону Кику представить отчет о работе кабмина, заявил на брифинге в пятницу депутат Игорь Гросу.
"Сегодня мы временно заблокируем трибуну парламента в надежде, что нас услышат. Также мы будем следить за тем, как глава правительства появится в парламенте. Нам обещали, что у нас будет целый день, посвященный обсуждению работы правительства за 100 дней, мы готовы в любой день к этому", - заявил Гросу, являющийся вице-председателем партии PAS, до начала заседания парламента.
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По словам Гросу, депутатам не сообщили заранее, что премьер намерен прийти в парламент, что можно считать нарушением. Представители оппозиции, заблокировавшие трибуну парламента, не позволили Кику начать выступление, скандируя "Обманщики!" и "Позор!"
Также оппозиция возмущена тем, что их законопроекты не рассматриваются, поскольку не набирают нужного количества голосов. Гросу отметил, что сегодняшняя акция носит предупредительный характер.
Председатель парламента Зинаида Гречаный объявила перерыв в работе парламента а надежде, что после этого Кику сможет выступить с отчетом без проблем.
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