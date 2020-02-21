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Умерла мать актрисы Любови Полищук
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РИА Новости

Умерла мать актрисы Любови Полищук

12:52 21.02.2020
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© аккаунт Алексея Макарова в InstagramАктер Алексей Макаров со своей бабушкой Ольгой Полищук
Актер Алексей Макаров со своей бабушкой Ольгой Полищук
© аккаунт Алексея Макарова в Instagram
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ольга Полищук, мать актрисы Любови Полищук, скончалась в возрасте 91 года в Омске. Об этом сообщил ее внук, актер Андрей Макаров.
"Ольга Пантелеевна Полищук. 8 октября 1928 - 21 февраля 2020. Светлая память", - написал Макаров в Instagram.
Пользователи соцсети отметили, что женщина пережила дочь на тринадцать лет.
Актриса театра и кино, народная артистка России Любовь Полищук скончалась в 2006 году. Она снималась в кино с 1976 года, сыграв более 40 ролей.
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Любовь ПолищукАндрей МакаровОбщество
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