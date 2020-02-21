СМИ: Diamond Princess возобновит круизы после санобработки

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Круизный лайнер Diamond Princess, находящийся на карантине из-за коронавируса в японском порту Иокогама с начала февраля, вновь начнет перевозить пассажиров 29 апреля, сообщает американское издание Wall Street Journal со ссылкой на компанию-оператора Princess Cruises.
Отмечается, что перед возобновлением работы судно пройдет тщательную санобработку.
"Ожидается, что лайнер пройдет полную санитарную обработку, после чего в течение некоторого времени будет находиться в сухом доке", - цитирует издание директора по связям с общественностью компании Princess Cruises Неджин Камали.
В дальнейшем лайнер продолжит базироваться в Японии, заявила Камали.
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Судно Diamond Princess находится в порту Иокогама с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля из-за того, что у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен новый тип коронавирусной инфекции. В настоящий момент на корабле находятся менее 2000 человек. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек, из них 634 - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.
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