Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-21T14:59+0300
https://ria.ru/20200221/1565050794.html
Власти Крыма сообщили о готовности к приему дополнительных поездов
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/27/1562822777_0:101:3207:1904_1036x0_80_0_0_60ee93473be27f7af7521f7fff655dc3.jpg
РИА Новости

Власти Крыма сообщили о готовности к приему дополнительных поездов

14:59 21.02.2020
2302
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
© РИА Новости / Константин Михальчевский
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура Крыма готова к приему дополнительных поездов из других регионов России, сообщил министр транспорта республики Сергей Карпов.
Компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), поезда которой с конца 2019 года ходят из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым по мосту через Керченский пролив, в апреле 2020 года запустит новые маршруты из городов материковой части России на полуостров. В апреле поезда "Таврия" начнут ходить из Кисловодска (Ставропольский край), Екатеринбурга, Мурманска в Симферополь и обратно. Билеты поступят в продажу 25 февраля. Поезда из Москвы и Петербурга также начнут прибывать в Севастополь, Евпаторию и Феодосию, сообщили в компании.
"Железнодорожная инфраструктура к движению поездов дальнего следования, которые озвучены перевозчиком, готова", — сказал Карпов.
Он добавил, что все вокзалы Крыма, где будут совершать остановки поезда, также подготовлены к приему пассажиров.
Президент России Владимир Путин официально открыл в конце декабря прошлого года железнодорожное движение по Крымскому мосту — самому протяженному в России (его длина составляет 19 километров). Ранее железнодорожное сообщение материковой России с Крымом было прервано в одностороннем порядке украинской стороной. Первый пассажирский поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл 25 декабря в Севастополь, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы.
Вид на Париж
Вчера, 08:00Туризм
Эйфелева башня "заговорит" по-русски: что нового в Париже
Автомобильная часть моста через Керченский пролив была открыта в середине мая 2018 года. Изначально запустить движение автомобилей по мосту планировалось в декабре 2018 года, но работы были завершены с опережением. На возведении моста работали 15 тысяч мостостроителей.
Индия. Гималаи. Перевал Фоту
9 февраля, 08:00Туризм
"С Гретой вокруг света": хроники необычного путешествия
3300001
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРеспублика Крым
Рекомендуем
Шахта лифта в высотном жилом доме на Котельнической набережной в Москве
Житель Балаково погиб в шахте лифта, привязав себя к столешнице тросом
Рельсовый автобус РА-3 на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо
Симферополь и Керчь свяжет рельсовый автобус
Рейд судебных приставов по проверке имущественного положения должников
Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей
Автомобиль Следственного комитета России
Стало известно, от кого получила взятку бывшая помощница вице-премьера
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Лукашенко рассказал о неожиданном предложении Путина по нефти
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Снегоуборочный поезд
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии ФСБ РФ
Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг Идлиба
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Помощник МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Свадебные кольца на автомобиле
Житель Волхова в 95 лет женился на 77-летней возлюбленной
Продажа автомобилей с пробегом
В Минпромторге объяснили идею повысить налог на старые автомобили
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной
Экзаменационные листы с тестовыми заданиями по русскому языку
Эксперты: русский язык сохраняет статус языка науки и культуры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
23:08В Италии не видят причин для приостановки Шенгена из-за коронавируса
Лента новостейМолния