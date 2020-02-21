Власти Крыма сообщили о готовности к приему дополнительных поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура Крыма готова к приему дополнительных поездов из других регионов России, сообщил министр транспорта республики Сергей Карпов.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), поезда которой с конца 2019 года ходят из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым по мосту через Керченский пролив, в апреле 2020 года запустит новые маршруты из городов материковой части России на полуостров. В апреле поезда "Таврия" начнут ходить из Кисловодска (Ставропольский край), Екатеринбурга, Мурманска в Симферополь и обратно. Билеты поступят в продажу 25 февраля. Поезда из Москвы и Петербурга также начнут прибывать в Севастополь, Евпаторию и Феодосию, сообщили в компании.

"Железнодорожная инфраструктура к движению поездов дальнего следования, которые озвучены перевозчиком, готова", — сказал Карпов.

Он добавил, что все вокзалы Крыма, где будут совершать остановки поезда, также подготовлены к приему пассажиров.

Президент России Владимир Путин официально открыл в конце декабря прошлого года железнодорожное движение по Крымскому мосту — самому протяженному в России (его длина составляет 19 километров). Ранее железнодорожное сообщение материковой России с Крымом было прервано в одностороннем порядке украинской стороной. Первый пассажирский поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл 25 декабря в Севастополь, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы.