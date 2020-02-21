В МВД Украины рассказали об обстановке в Новых Санжарах

"Мы эвакуировали тех, кто изъявил желание уехать из Китая, потому что там сейчас не летают обычные гражданские самолёты. Для тех, кто ещё захочет уехать из Китая, я думаю, будет организовываться другой рейс и другие пути для вывоза украинцев", - добавил Геращенко.