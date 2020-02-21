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В МВД Украины рассказали об обстановке в Новых Санжарах
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РИА Новости

В МВД Украины рассказали об обстановке в Новых Санжарах

12:42 21.02.2020
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoСанаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане. Архивное фото
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Обстановка в посёлке Новые Санжары в Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения в медцентре эвакуированных из Китая украинцев, спокойная, сообщил в пятницу замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Власти Украины из-за вспышки коронавируса эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.
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"На сегодня ситуация спокойная, многие сегодня выйдут из алкогольного трэша, который был вчера, возможно, посмотрят по телевидению, как они вчера выглядели, что делали и, возможно, станут спокойнее", - сказал Геращенко журналистам, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Он добавил, что не располагает информацией о том, что акции протестов, которые состоялись накануне в посёлке, были организованы политиками.
По его словам, если украинцы, которые остались в Китае, захотят вернуться на родину, власти организуют их доставку.
"Мы эвакуировали тех, кто изъявил желание уехать из Китая, потому что там сейчас не летают обычные гражданские самолёты. Для тех, кто ещё захочет уехать из Китая, я думаю, будет организовываться другой рейс и другие пути для вывоза украинцев", - добавил Геращенко.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаАнтон ГеращенкоВОЗПолтавская областьКитайУкраинаВ мире
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