Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T12:37+0300
https://ria.ru/20200221/1565050233.html
Делегация Европарламента посетит Белоруссию 24-28 февраля
https://cdn25.img.ria.ru/images/156005/76/1560057667_0:273:3154:2047_1036x0_80_0_0_0232a7fe757fd2c28c298f9bd07af615.jpg
РИА Новости

Делегация Европарламента посетит Белоруссию 24-28 февраля

12:37 21.02.2020
180
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Минск. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Делегация членов Европейского парламента посетит Белоруссию с 24 по 28 февраля, чтобы встретиться с белорусскими политиками, общественными деятелями и правозащитниками, говорится в распространенном заявлении комитета по иностранным делам ЕП.
"В ходе визита члены Европарламента проведут встречи с представителями белорусских властей, различных политических сил, в том числе с представителями оппозиции, представителями гражданского общества, правозащитниками", - указывается в заявлении.
Молодая семья на прогулке
14 февраля, 13:29Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Белорусский депутат назвал ценности, которые объединяют Москву и Минск
310005
Обсудить 0
ЕвропарламентБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Сочи
В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Лукашенко
Акция в Киеве против земельной реформы
Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, что обсудил с Путиным ставку по кредиту на БелАЭС
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
В МВД Украины рассказали об обстановке в Новых Санжарах
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар
Парламент Ирландии не смог выбрать премьер-министра
Здание штаб-квартиры СВР в Москве
СВР: Болгария стала эпицентром антироссийской кампании спецслужб США
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
Хафтар обещал защитить ливийцев в случае провала переговоров в Женеве
Цветы и свечи находятся возле кальянной в городе Ханау, где произошла стрельба. 20 февраля 2020
В МВД Германии назвали стрельбу в Ханау терактом правого экстремиста
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
"Квартал 95" разозлил украинцев постом о годовщине Евромайдана
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Лукашенко рассказал о неожиданном предложении Путина по нефти
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
В ЦПВС рассказали о работе транспортных артерий в Идлибе
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
ЦПВС опроверг информацию о движении жителей Идлиба к границе с Турцией
Вид на Бангкок
На Таиланде суд распустил вторую по величине оппозиционную партию
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в международном аэропорту Борисполь
Украина запретила въезд россиянам, приехавшим для проведения тренингов
Флаг Ирана
В МИД Ирана прокомментировали введение США санкций из-за выборов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
23:08В Италии не видят причин для приостановки Шенгена из-за коронавируса
Лента новостейМолния