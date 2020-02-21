Делегация Европарламента посетит Белоруссию 24-28 февраля

БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Делегация членов Европейского парламента посетит Белоруссию с 24 по 28 февраля, чтобы встретиться с белорусскими политиками, общественными деятелями и правозащитниками, говорится в распространенном заявлении комитета по иностранным делам ЕП.
"В ходе визита члены Европарламента проведут встречи с представителями белорусских властей, различных политических сил, в том числе с представителями оппозиции, представителями гражданского общества, правозащитниками", - указывается в заявлении.