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Автоконцерны поддержали инициативу повысить налог для старых машин
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РИА Новости

Автоконцерны поддержали инициативу повысить налог для старых машин

12:32 21.02.2020 (обновлено: 22:48 21.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыдача свидетельства на покупку нового автомобиля в рамках проекта утилизации старых авто
Выдача свидетельства на покупку нового автомобиля в рамках проекта утилизации старых авто
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Выдача свидетельства на покупку нового автомобиля в рамках проекта утилизации старых авто. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости Российские автопроизводители позитивно отнеслись к предложению Минпромторга повысить транспортный налог для коммерческих автомобилей экологического класса "Евро-3" и ниже, следует со слов опрощенных РИА Новости автоконцернов.
"Инициативу поддерживаем. Процент выбытия старого автопарка в коммерческом сегменте очень низкий - 3% в год, при нормальном уровне выбытия - не менее 7%. Сейчас доля машин старше 10 лет в парке коммерческого транспорта превышает 70% от общего объёма парка и остаётся критически высокой, что представляет собой и экологическую, и экономическую проблему. А при использовании в частных перевозках устаревший автопарк ещё и представляет собой потенциальную угрозу безопасности для пассажиров", - считает представитель Sollers.
© Виталий ПодвицкийСтопХлам
СтопХлам
© Виталий Подвицкий
СтопХлам
До этого, 20 февраля, выступая на совещании по троллейбусному сообщению в городах, замглавы Минпромторга Александр Морозов заявил, что в ближайшее время представит в Минтранс предложения о поднятии с 1 января 2021 года "кардинальным образом" ставки транспортного налога на коммерческий транспорт экологического класса "Евро-3" и ниже. В ведомстве позже добавили, что такая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что, в свою очередь, окажет позитивное воздействие на окружающую среду.
"Мы поддерживаем инициативу Минпромторга. Мы всегда выступали за экономические меры стимулирования вывода из эксплуатации старых неэкологичных грузовиков и создания условий безболезненного перехода эксплуатантов техники на более высокий экологический класс", - отметил представитель "Камаза".
С ним соглашается и представитель "Группы ГАЗ", добавляя, что правительство не может не реагировать на факт стремительного устаревания парка и решает проблему безопасности пассажирских перевозок и перевозок опасных грузов.
Автомобили у автосалона группы компаний Автомир в Москве
6 февраля, 16:45
В России выросли продажи автомобилей
22101225211
Обсудить 70
SollersАлександр МорозовАвтоГруппа ГАЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МоскваЭкономика
Популярные комментарии
Ещё бы - автоконцерны и не поддержали бы! Конечно, им нужен рынок сбыта для их пластмассовых машин, рассчитанных на то, чтобы четко отходить гарантийный срок и гарантированно сломаться, когда истечёт срок годности, обычно составляющий аж десять лет! Ещё и лицемерно приплетают сюда безопасность, забывая, что больше половины всех смертельных ДТП случается с автомобилями младше десяти лет. А заплатит за все их хотелки, как обычно, российский мужик.
21 февраля, 12:55
Руслан Тлеуж
14110200
Налог повышать не надо. Уберите камеры с дорог, они автомобилистов грабят. Разорвана цепочка товар-деньги-товар. Именно эти деньги не доходят до автопроизводителей, а оседают в закромах феодалов и вождей местных племён.
21 февраля, 13:00
vvab6
5060308
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