Автоконцерны поддержали инициативу повысить налог для старых машин

"Инициативу поддерживаем. Процент выбытия старого автопарка в коммерческом сегменте очень низкий - 3% в год, при нормальном уровне выбытия - не менее 7%. Сейчас доля машин старше 10 лет в парке коммерческого транспорта превышает 70% от общего объёма парка и остаётся критически высокой, что представляет собой и экологическую, и экономическую проблему. А при использовании в частных перевозках устаревший автопарк ещё и представляет собой потенциальную угрозу безопасности для пассажиров", - считает представитель Sollers.

До этого, 20 февраля, выступая на совещании по троллейбусному сообщению в городах, замглавы Минпромторга Александр Морозов заявил, что в ближайшее время представит в Минтранс предложения о поднятии с 1 января 2021 года "кардинальным образом" ставки транспортного налога на коммерческий транспорт экологического класса "Евро-3" и ниже. В ведомстве позже добавили, что такая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что, в свою очередь, окажет позитивное воздействие на окружающую среду.