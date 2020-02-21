ЦПВС опроверг информацию о движении жителей Идлиба к границе с Турцией

"Информация о якобы потоках "сотен тысяч" мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками на востоке провинции – не соответствует действительности", - сказал он.
Он добавил, что Центр примирения враждующих сторон в Сирии осуществляет непрерывный круглосуточный мониторинг гуманитарной ситуации северо-западных районов страны.
"Для непрерывного получения объективной информации о происходящем в зоне деэскалации используют беспилотные летательные средства, круглосуточные "горячие" телефонные линии ЦПВС, анализ социальных сетей и интернет-ресурсов, а также прямые контакты с местными жителями провинции офицеров Центра.