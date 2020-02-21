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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-21T12:29+0300
https://ria.ru/20200221/1565049596.html
ЦПВС опроверг информацию о движении жителей Идлиба к границе с Турцией
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РИА Новости

ЦПВС опроверг информацию о движении жителей Идлиба к границе с Турцией

12:26 21.02.2020 (обновлено: 12:29 21.02.2020)
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© AP PhotoТурецкая военная техника в провинции Идлиб
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
© AP Photo
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) опроверг информацию о "сотнях тысяч" мирных жителей провинции Идлиб, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боев с террористами, сообщил руководитель российского ЦПВС, контр-адмирал Олег Журавлёв.
"Информация о якобы потоках "сотен тысяч" мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками на востоке провинции – не соответствует действительности", - сказал он.
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Он добавил, что Центр примирения враждующих сторон в Сирии осуществляет непрерывный круглосуточный мониторинг гуманитарной ситуации северо-западных районов страны.
"Для непрерывного получения объективной информации о происходящем в зоне деэскалации используют беспилотные летательные средства, круглосуточные "горячие" телефонные линии ЦПВС, анализ социальных сетей и интернет-ресурсов, а также прямые контакты с местными жителями провинции офицеров Центра.
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