ЦПВС опроверг информацию о движении жителей Идлиба к границе с Турцией

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Центр примирения враждующих сторон в Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) опроверг информацию о "сотнях тысяч" мирных жителей провинции Идлиб , устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боев с террористами, сообщил руководитель российского ЦПВС, контр-адмирал Олег Журавлёв.

"Информация о якобы потоках "сотен тысяч" мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками на востоке провинции – не соответствует действительности", - сказал он.

Он добавил, что Центр примирения враждующих сторон в Сирии осуществляет непрерывный круглосуточный мониторинг гуманитарной ситуации северо-западных районов страны.