Киргизия приостановила выдачу виз гражданам Китая из-за коронавируса

БИШКЕК, 21 фев - РИА Новости. Киргизия приостановила выдачу первичных виз гражданам Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского министерства иностранных дел.
"Согласно распоряжению правительства выдача первичных виз гражданам Китая временно приостановлена", - сказал собеседник агентства.
По его словам, граждане КНР, уже имеющие киргизские визы, смогут беспрепятственно въезжать в республику.
"Эти ограничения носят временный характер из-за коронавируса. Возможно, вскоре они будут пересмотрены", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.