Борисов обсудил с Новаком уровень платежей за электроэнергию

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов и министр энергетики Александр Новак обсудили уровень расчетов за электроэнергию и перспективы развития оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности, сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Борисов и министр энергетики Александр Новак в ходе производственного совещания в ассоциации "НП Совет рынка" обсудили основные вопросы функционирования и развития оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности", - говорится в сообщении.
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Вице-премьер и глава Минэнерго затронули темы уровня расчетов за электроэнергию, цифровизации деятельности "НП Совет рынка", взаимодействия участников оптового и розничного рынков.
Борисов отдельно остановился на вопросах проведения конкурентного отбора мощности, модернизации объектов тепловой генерации и строительства новых электростанций, функционирования розничного рынка. Новак рассказал о перспективах развития рынков электроэнергии и мощности, текущих задачах в этой работе.
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