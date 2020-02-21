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Борисов обсудил с Новаком уровень платежей за электроэнергию
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РИА Новости

Борисов обсудил с Новаком уровень платежей за электроэнергию

12:20 21.02.2020 (обновлено: 12:25 21.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЮрий Борисов
Юрий Борисов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Юрий Борисов. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов и министр энергетики Александр Новак обсудили уровень расчетов за электроэнергию и перспективы развития оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности, сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Борисов и министр энергетики Александр Новак в ходе производственного совещания в ассоциации "НП Совет рынка" обсудили основные вопросы функционирования и развития оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности", - говорится в сообщении.
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
22 января, 13:10
Борисов и Новак провели встречу с коллективом Минэнерго
Вице-премьер и глава Минэнерго затронули темы уровня расчетов за электроэнергию, цифровизации деятельности "НП Совет рынка", взаимодействия участников оптового и розничного рынков.
Борисов отдельно остановился на вопросах проведения конкурентного отбора мощности, модернизации объектов тепловой генерации и строительства новых электростанций, функционирования розничного рынка. Новак рассказал о перспективах развития рынков электроэнергии и мощности, текущих задачах в этой работе.
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Юрий Борисов (вице-премьер)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакРоссияЭкономика
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