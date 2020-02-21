Борисов обсудил с Новаком уровень платежей за электроэнергию

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Юрий Борисов и министр энергетики Александр Новак обсудили уровень расчетов за электроэнергию и перспективы развития оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности, сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Борисов и министр энергетики Александр Новак в ходе производственного совещания в ассоциации "НП Совет рынка" обсудили основные вопросы функционирования и развития оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности", - говорится в сообщении.

Вице-премьер и глава Минэнерго затронули темы уровня расчетов за электроэнергию, цифровизации деятельности "НП Совет рынка", взаимодействия участников оптового и розничного рынков.