Не верю!Радиоактивные купюры, деанон телеграм-каналов, А(р)бидол в КНР

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Не верю! Не верю!Радиоактивные купюры, деанон телеграм-каналов, А(р)бидол в КНР

Зачем в украинском твиттере подняли тему о том, было ли Ледовое побоище? Правда ли, что Китай признал Арбидол лекарством от коронавируса? Откуда возник миф, что ВИЧ-инфекции нет? Почему в Телеграме любят искать авторов анонимных каналов, и как отца Чаплина связали с "Футляром от виолончели" (разбираемся вместе с каналом "Беспощадный пиарщик")?