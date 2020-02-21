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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
2020-02-21T13:13+0300
https://ria.ru/20200221/1565049412.html
Не верю!Радиоактивные купюры, деанон телеграм-каналов, А(р)бидол в КНР
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565051226_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_0c70484138128956a35fb220f0fa4b33.jpg
РИА Новости

Не верю!Радиоактивные купюры, деанон телеграм-каналов, А(р)бидол в КНР

13:00 21.02.2020 (обновлено: 13:13 21.02.2020)
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Не верю!
Не верю!Радиоактивные купюры, деанон телеграм-каналов, А(р)бидол в КНР
Вчера, 13:00
Зачем в украинском твиттере подняли тему о том, было ли Ледовое побоище? Правда ли, что Китай признал Арбидол лекарством от коронавируса? Откуда возник миф, что ВИЧ-инфекции нет? Почему в Телеграме любят искать авторов анонимных каналов, и как отца Чаплина связали с "Футляром от виолончели" (разбираемся вместе с каналом "Беспощадный пиарщик")?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
01:50 Ледового побоища не было? Зачем это стали обсуждать в украинском сегменте Твиттера
07:20 ВИЧ-диссидентство. Откуда возник миф, что ВИЧ нет, и фейки про уколы иглами в кинотеатрах
11:35 "Арбидол" признан лекарством от коронавируса". Почему это всех взбудоражило
15:32 Думали – радиоактивные купюры, оказалось – йод. Отчего сработал датчик радиации в одном из банков
18:50 Деанонимизация как телеграм-забава. Отец Всеволод Чаплин и "Футляр от виолончели"? откуда это взялось – версия "Беспощадного пиарщика".
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