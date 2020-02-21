Не верю!Радиоактивные купюры, деанон телеграм-каналов, А(р)бидол в КНР

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
01:50 Ледового побоища не было? Зачем это стали обсуждать в украинском сегменте Твиттера
07:20 ВИЧ-диссидентство. Откуда возник миф, что ВИЧ нет, и фейки про уколы иглами в кинотеатрах
11:35 "Арбидол" признан лекарством от коронавируса". Почему это всех взбудоражило
15:32 Думали – радиоактивные купюры, оказалось – йод. Отчего сработал датчик радиации в одном из банков
18:50 Деанонимизация как телеграм-забава. Отец Всеволод Чаплин и "Футляр от виолончели"? откуда это взялось – версия "Беспощадного пиарщика".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка,Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Эксперты эпизода: Игорь Орлов, Вадим Покровский, Дмитрий Фомин, "Беспощадный пиарщик", Александр Гусов
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru