Депутат призвал не отвлекаться на планы Киева по выборам возле Крыма

"Все это очередная бессмысленная затея украинских властей. На эти рассуждения из сопредельного государства не стоит даже отвлекаться. Крымчанам нет дела того, что предлагают киевские власти. Крым развивается и живет своей жизнью", - сказал РИА Новости Гафаров.