Депутат призвал не отвлекаться на планы Киева по выборам возле Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров призвал не отвлекаться на рассуждения украинских властей о планах провести "местные выборы" на границе с Крымом.
Накануне депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елена Мошенец предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом. Такой способ она предложила после того, как на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, рассказал о желании провести местные выборы на всей территории страны, включая самопровозглашенные республики Донбасса и российский Крым.
"Все это очередная бессмысленная затея украинских властей. На эти рассуждения из сопредельного государства не стоит даже отвлекаться. Крымчанам нет дела того, что предлагают киевские власти. Крым развивается и живет своей жизнью", - сказал РИА Новости Гафаров.
По его словам, украинские власти могут что угодно проводить на своей территории, для крымчан это не имеет никакого значения.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".