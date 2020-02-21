В Сочи задержали главу Хостинского района

СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Центральный суд в Центральный суд в Сочи в пятницу изберет меру пресечения задержанному главе Хостинского района Сочи Павлу Клопотовскому, сообщил РИА Новости представитель суда.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании в четверг Клопотовского по подозрению в получении взятки.

"Сейчас идет заседание суда, где решается вопрос о заключении под стражу Клопотовского", - сказал представитель суда.

На сайте администрации Сочи указано, что временно исполняющим обязанности главы района стал Иван Савин.