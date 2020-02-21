В Сочи задержали главу Хостинского района

СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Центральный суд в Сочи в пятницу изберет меру пресечения задержанному главе Хостинского района Сочи Павлу Клопотовскому, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании в четверг Клопотовского по подозрению в получении взятки.
"Сейчас идет заседание суда, где решается вопрос о заключении под стражу Клопотовского", - сказал представитель суда.
На сайте администрации Сочи указано, что временно исполняющим обязанности главы района стал Иван Савин.
Павел Клопотовский был единственным главой района, который сохранил свой пост после избрания Алексея Копайгородского мэром Сочи в сентябре 2019 года.
20 февраля, 19:35Бывшую помощницу вице-премьера обвинили в получении взятки