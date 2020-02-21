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В Госдуме предложили упростить постановку россиян с ВИЧ на учет
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РИА Новости

В Госдуме предложили упростить постановку россиян с ВИЧ на учет

12:16 21.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Участники круглого стола "Вопросы законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ", состоявшегося в Госдуме, рекомендовали Минздраву упростить постановку на диспансерный учет для ВИЧ-инфицированных граждан РФ, в частности, отменить требование о представлении регистрации по месту пребывания.
Соответствующее предложение содержится в рекомендациях, принятых по итогам круглого стола.
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"Министерству здравоохранения РФ... устранить барьеры в виде необходимости наличия регистрации по месту пребывания для постановки ВИЧ-инфицированных граждан РФ на диспансерный учет в профильные учреждения (инфекционные кабинеты, центры по профилактике и борьбе со СПИД), в том числе при помощи использования единого регистра пациентов с ВИЧ-инфекцией", - говорится в рекомендациях.
Участники слушаний также предложили ввести надзор за неправомерными отказами а постановке на временный диспансерный учет пациентов, находящихся более полугода не по месту постоянной регистрации.
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Минздраву РФ также предложено упростить процедуру регистрации и внесения в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) комбинированных форм лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний.
Кроме того, участники мероприятия рекомендовали правительству России обеспечить дополнительное финансирование программ профилактики ВИЧ-инфекции среди групп повышенного риска.
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Кабмину также предлагается дополнительно профинансировать закупки лекарств для лечения ВИЧ-инфекции с целью выполнения поручения президента РФ от 30 декабря 2019 года об обеспечении 90-процентного охвата антиретровирусной терапией людей, живущих с ВИЧ в России.
Участие в мероприятии приняли депутаты Госдумы, представители Минздрава, эксперты, представители некоммерческих организаций, работающих с ВИЧ-инфицированными людьми.
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