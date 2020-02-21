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Союзное государство
2020-02-21T12:13+0300
https://ria.ru/20200221/1565048794.html
В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Лукашенко
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РИА Новости

В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Лукашенко

12:13 21.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Сочи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили взаимодействие в энергетической сфере и реализацию крупных совместных проектов, сообщает пресс-служба Кремля.
"В продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 7 февраля в Сочи – обсуждены некоторые актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Особое внимание уделено взаимодействию в энергетической сфере и реализации крупных совместных проектов", - говорится в сообщении.
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Вчера, 11:25
Лукашенко рассказал о неожиданном предложении Путина по нефти
101020041
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Когда Путин о россиянах будет думать а не о белорусах, украинцах? Достал уже со своей щедростью!!!! Пусть из своего кармана поддерживает кого угодно.
21 февраля, 12:27
Сергей Новиков
611016
Путина в отставку!!!!!!!
21 февраля, 12:37
Стас Титов
1101002
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