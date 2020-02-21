В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Лукашенко

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили взаимодействие в энергетической сфере и реализацию крупных совместных проектов, сообщает пресс-служба Кремля.
"В продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 7 февраля в Сочи – обсуждены некоторые актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Особое внимание уделено взаимодействию в энергетической сфере и реализации крупных совместных проектов", - говорится в сообщении.