В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Лукашенко

"В продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 7 февраля в Сочи – обсуждены некоторые актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Особое внимание уделено взаимодействию в энергетической сфере и реализации крупных совместных проектов", - говорится в сообщении.