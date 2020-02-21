Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T12:12+0300
https://ria.ru/20200221/1565048683.html
Эксперты рассказали, когда выгоднее всего покупать iPhone
https://cdn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_0:64:3072:1792_1036x0_80_0_0_7506474d690524b121a1f49233ee4ee2.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, когда выгоднее всего покупать iPhone

12:12 21.02.2020
1977
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Покупать новый iPhone выгодно в феврале или марте: к этому моменту цена уже достаточно ниже осенней, стартовой, а до следующей презентации остаётся ещё полгода, говорится в исследовании "Яндекс.Маркета", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных о переходах пользователей сервиса в интернет-магазины с 1 января 2019 года по 11 февраля 2020 года.
Как отметили эксперты сервиса, традиционно цены на новые модели iPhone начинают снижаться сразу после официального старта продаж - в начале осени. Далее, в течение нескольких месяцев, их стоимость "выравнивается" и с весны меняется уже незначительно. Специалисты подчёркивают, что "покупать новый iPhone выгодно в феврале или марте: к этому моменту цена уже достаточно ниже стартовой, а до следующей презентации остаётся ещё полгода".
Логотип компании Apple
18 февраля, 09:44
Apple может ограничить поставки iPhone из-за коронавируса
В сентябре 2018 года Apple анонсировала две новые линейки смартфонов: iPhone Xr и более дорогой вариант iPhone Xs/Xs Max. Как отмечают аналитики, с начала 2019 года большинство моделей, анонсированных в 2018-м, показывало стабильное снижение стоимости. Сильнее всего потеряла в стоимости линейка смартфонов Xs. "Гаджеты подешевели за год более чем на 30%, особенно модель с 64 Гб. Сейчас средняя стоимость этого гаджета на "Маркете" составляет около 46 тысяч рублей, а в начале 2019 года он стоил не менее 74 тысяч рублей. Гаджеты из линейки Xs Max в прошлом году потеряли в цене чуть менее 30%. А линейка Xr за год потеряла в стоимости меньше всего - сейчас смартфоны стоят примерно на 20% ниже, чем в начале прошлого года", - уточнили эксперты.
В сентябре прошлого года Apple анонсировала очередные новинки - iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Официальный старт продаж в России пришёлся на вторую половину сентября 2019 года. Через два месяца после старта продаж цены на новые модели начали падать. "Сильнее всего подешевел iPhone 11 Pro 512GB. К ноябрю устройство потеряло в стоимости уже 15%. Самая популярная модель из новинок - iPhone 11 64GB - на старте продаж стоила в среднем около 60 тысяч рублей. Сейчас средняя цена на него на "Маркете" составляет чуть более 50 тысяч рублей", - отметили аналитики сервиса.
В целом, стоимость линеек Xr и 11 снижалась медленнее всего. По словам экспертов "Яндекс.Маркета", эти модели наиболее популярны среди пользователей, поэтому и цена на них не меняется так сильно, как на модели других линеек.
Apple iPhone
5 февраля, 18:46
Эксперты назвали излучение iPhone 11 Pro опасным для человека
0500311
Обсудить 2
Яндекс.МаркетApple iPhoneAppleРоссияТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Стенд компании Samsung
Владельцев смартфонов Samsung напугали загадочным уведомлением
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Сочи
В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Лукашенко
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
"Квартал 95" разозлил украинцев постом о годовщине Евромайдана
Презентация смартфонов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra во время Samsung Galaxy Unpacked 2020 в Сан-Франциско
Samsung объявила о старте предзаказов на новые смартфоны Galaxy S20
Пострадавший во время протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
Премьер Украины прокомментировал беспорядки в Полтавской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Сочи
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о разговоре с Путиным
Выдача свидетельства на покупку нового автомобиля в рамках проекта утилизации старых авто
Автоконцерны поддержали инициативу повысить налог для старых машин
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Лукашенко рассказал о неожиданном предложении Путина по нефти
Кадр из фильма Матрица
В Сети появились фотографии Нео и Тринити из новой "Матрицы"
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме рекомендовали ввести в школах уроки полового воспитания
Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая. 20 февраля 2020
Депутат Рады: ситуация с эвакуацией из Китая сделала страну посмешищем
Сирийские боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе
Акция в Киеве против земельной реформы
Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране
Снегоуборочный поезд
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Оплата покупок с мобильного телефона через сервис Android Pay
Владелец патента на систему онлайн-платежей подал иск к Samsung
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
23:08В Италии не видят причин для приостановки Шенгена из-за коронавируса
Лента новостейМолния