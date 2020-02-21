В Госдуме рекомендовали ввести в школах уроки полового воспитания

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Участники круглого стола "Вопросы законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ", состоявшегося в Госдуме, рекомендовали Минпросвещения РФ ввести в школах уроки полового воспитания для борьбы с распространением заболевания.
"Включить для школьников средних и старших классов уроки полового воспитания либо глубже внедрить вопросы полового воспитания в имеющиеся дисциплины школьного курса", - говорится в проекте рекомендаций, принятых по итогам круглого стола.
Участники круглого стола также рекомендовали министерству глубже внедрить в дисциплины школьного курса вопросы профилактики распространения и лечения наркомании, в том числе как одного из основных источников ВИЧ.
Кроме того, предложено внедрить в школах программы, которые бы помогали подросткам научиться противостоять давлению молодежной среды, понимать себя и свои эмоции.
Участие в мероприятии приняли депутаты Госдумы, представители Минздрава, эксперты, представители некоммерческих организаций, работающих с ВИЧ-инфицированными людьми.
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