В Госдуме рекомендовали ввести в школах уроки полового воспитания

"Включить для школьников средних и старших классов уроки полового воспитания либо глубже внедрить вопросы полового воспитания в имеющиеся дисциплины школьного курса", - говорится в проекте рекомендаций, принятых по итогам круглого стола.

Участники круглого стола также рекомендовали министерству глубже внедрить в дисциплины школьного курса вопросы профилактики распространения и лечения наркомании, в том числе как одного из основных источников ВИЧ.