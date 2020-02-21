Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T12:10+0300
https://ria.ru/20200221/1565048581.html
В Госдуме рекомендовали ввести в школах уроки полового воспитания
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564237891_0:180:3072:1908_1036x0_80_0_0_e3325a2450795068e8f1b86c1141fa99.jpg
РИА Новости

В Госдуме рекомендовали ввести в школах уроки полового воспитания

12:10 21.02.2020
944
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Участники круглого стола "Вопросы законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ", состоявшегося в Госдуме, рекомендовали Минпросвещения РФ ввести в школах уроки полового воспитания для борьбы с распространением заболевания.
"Включить для школьников средних и старших классов уроки полового воспитания либо глубже внедрить вопросы полового воспитания в имеющиеся дисциплины школьного курса", - говорится в проекте рекомендаций, принятых по итогам круглого стола.
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
Вчера, 10:34
В Роспотребнадзоре отметили рост числа ВИЧ-инфицированных подростков
Участники круглого стола также рекомендовали министерству глубже внедрить в дисциплины школьного курса вопросы профилактики распространения и лечения наркомании, в том числе как одного из основных источников ВИЧ.
Кроме того, предложено внедрить в школах программы, которые бы помогали подросткам научиться противостоять давлению молодежной среды, понимать себя и свои эмоции.
Участие в мероприятии приняли депутаты Госдумы, представители Минздрава, эксперты, представители некоммерческих организаций, работающих с ВИЧ-инфицированными людьми.
Заместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
17 февраля, 12:45
Песков назвал фильм Дудя о ВИЧ в России заслуживающим внимания
7610610
Обсудить 4
Госдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Пострадавший во время протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
Премьер Украины прокомментировал беспорядки в Полтавской области
Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая. 20 февраля 2020
Депутат Рады: ситуация с эвакуацией из Китая сделала страну посмешищем
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
"Квартал 95" разозлил украинцев постом о годовщине Евромайдана
Выдача свидетельства на покупку нового автомобиля в рамках проекта утилизации старых авто
Автоконцерны поддержали инициативу повысить налог для старых машин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Сочи
В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Лукашенко
Виниловый диск с записью Государственного Гимна СССР
Росимущество продало фирму, владеющую крупнейшим аудиоархивом страны
Стенд компании Samsung
Владельцев смартфонов Samsung напугали загадочным уведомлением
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Сочи
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о разговоре с Путиным
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Лукашенко рассказал о неожиданном предложении Путина по нефти
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко не дали высказаться на тему антисемитизма на ПА ОБСЕ
Молоко в бутылках
В России упразднили норму выдачи молока "за вредность"
Фестиваль крафтового пива
В Минздраве предупредили о последствиях "алкоголизма выходного дня"
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
СМИ: в Китае зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом
Сирийские боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе
Проводник проверяет документы перед отправкой поезда
Пассажиров поезда с госпитализированной китаянкой будут наблюдать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
23:08В Италии не видят причин для приостановки Шенгена из-за коронавируса
Лента новостейМолния