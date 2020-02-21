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Барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон даст два концерта в России
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РИА Новости

Барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон даст два концерта в России

13:12 21.02.2020
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© AP Photo / Matt DunhamБританский музыкант Ник Мейсон
Британский музыкант Ник Мейсон
© AP Photo / Matt Dunham
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Один из основателей и барабанщик культовой группы Pink Floyd Ник Мейсон представит поклонникам собственный проект "Saucerful Of Secrets", сообщила пресс-служба концертного агентства TCI.
"Долгожданная новость для поклонников Pink Floyd: "Saucerful Of Secrets" Ника Мейсона выступит 14 июня 2020 года в БКЗ Октябрьский, Санкт-Петербург, и 15 июня 2020 года в Crocus City Hall, Москва, c программой "The Echoes Tour", - рассказали организаторы.
Отмечается, что шоу с Мейсоном не является трибьютом и не имеет ничего общего с ностальгическими турами разных заслуженных музыкантов.
"Это настоящее возрождение раннего Pink Floyd с их завораживающим первозданным психоделическим звучанием, позволяющее заново открывать уникальность британской рок-группы. Шоу буквально пропитывает духом и энергетикой 60-70-х, и переносит зрителя в эпоху, где группа творила, экспериментировала и выпустила огромный массив первоклассного материала", - сообщили в пресс-службе.
"Saucerful Of Secrets" Мейсона представили свои первые шоу в Лондоне, в мае 2018 года. Это были первые гастроли артиста с тех пор, как Pink Floyd в 2005 выступили на фестивале Live 8. В рамках запланированного тура на 2020 год группа еще больше расширит свой репертуар и будет играть песни из раннего Pink Floyd вплоть до альбома 1972 года "Obscured by Clouds".
В Лондоне открылась ретроспективная выставка, посвященная Pink Floyd
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