Барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон даст два концерта в России

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Один из основателей и барабанщик культовой группы Pink Floyd Ник Мейсон представит поклонникам собственный проект "Saucerful Of Secrets", сообщила пресс-служба концертного агентства TCI.

"Долгожданная новость для поклонников Pink Floyd: "Saucerful Of Secrets" Ника Мейсона выступит 14 июня 2020 года в БКЗ Октябрьский, Санкт-Петербург, и 15 июня 2020 года в Crocus City Hall, Москва, c программой "The Echoes Tour", - рассказали организаторы.